Prowadzisz firmę? Nie przegap tych informacji

Zmiany przepisów, nowe podatki, pieniądze na rozwój firmy – wszystko, co warto wiedzieć, prowadząc biznes. Zapraszamy do lektury.

1. Ryczałtowcy i liniowcy: tak zmienicie PIT. Podatnik wstecznie zmieni formę opodatkowania w 2022 r. w formularzu rocznego zeznania, ale nie tego, który zwykle składa. Pomyłka oznacza utratę takiej możliwości.

Opodatkowanie jak loteria: Polski Ład sprawił, że wielu przedsiębiorców musiało wybrać sposób rozliczania się z fiskusem, nie wiedząc, jakie skutki przyniesie to dla ich biznesów. Nowe przepisy dają szansę na wyjście z podatkowego chaosu. Adobe Stock

2. Parlament pracuje w szybkim tempie nad tym, aby nie można było zmieniać wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie sfałszowanych dokumentów. Nowe prawo zapobiegnie kradzieżom spółek.

Oszusta złapiemy za rękę: Fałszywy prezes spółki, zarejestrowany na podstawie fałszywych papierów, może dziś działać bezkarnie dość długo, bo elektroniczny system KRS takiego oszustwa nie wykryje. Nie powiadomi nikogo automatycznie o kradzieży spółki. Nowe przepisy pozwolą złapać złodzieja na gorącym uczynku. Adobe Stock

3. Co czwarty właściciel familijnego biznesu nie otworzyłby go, gdyby wiedział, z jakimi wyzwaniami wiąże się prowadzenie takiej działalności. Co utrudnia działalność firmom rodzinnym?

4. W programie gospodarczym przygotowanym na wystawę światową wzięło udział 2,5 tys. polskich przedsiębiorców. Efektem promocji będą umowy biznesowe. Expo w Dubaju zaowocuje kontraktami polskich firm.

Wizytówka i miejsce spotkań: Futurystyczny pawilon Polski służył m.in. jako strefa biznesowych rozmów polskich przedsiębiorców z potencjalnymi kontrahentami. Budynek promował gospodarczy i turystyczny potencjał naszego kraju. materiały prasowe

5. Rośnie problem z rotacją kadry. Co można zrobić, żeby zachęcić pracowników do pozostanie w firmie? Jak zatrzymać pracowników?

6. Jakie narzędzia ochronią firmy przed cyberatakami? Teleinformatyczne rozwiązanie dla przemysłu, narzędzie do szyfrowania dokumentów. To niektóre zrealizowane z pomocą unijnych grantów projekty zabezpieczające dane firm.

7. Transport, logistyka, IT, budowlanka. To niektóre sektory, w jakich fachowcy z Ukrainy mogą rozwiązać problemy kadrowe MŚP. Specjaliści ze Wschodu pilnie poszukiwani.

8. Firmy gotowe handlować z dłużnikami. 36 proc. przedsiębiorców zdecydowałoby się na nawiązanie relacji handlowych z podmiotami, które zalegają innym z płatnościami.