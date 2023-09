Przedsiębiorcy utknęli w e-pułapce

Resort rozwoju raz uważa, że awaria CEIDG mogła podatkowo uderzyć w przedsiębiorców, a innym razem - że sami są sobie winni. Wyjścia z pułapki nie widać.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) nie wie, jak się ustosunkować do problemów osób, którym nie udało się skutecznie wybrać formy opodatkowania za pośrednictwem biznes.gov.pl i systemu CEIDG.

- MRiT miota się w tej sprawie. Najpierw przyznało, że problemy przedsiębiorców mogły wynikać z niesprawności CEIDG. Potem zaczęło się z tej postawy wycofywać i iść w zaparte, tak samo jak Ministerstwo Finansów (MF), i teraz zrzuca całą winę na osoby prowadzące działalność gospodarczą. Obawiam się, że rząd pozostawi nas z tym kłopotem i koniecznością dopłaty dużych domiarów podatkowych z odsetkami i dodatkowych składek na ZUS – mówi poszkodowany przedsiębiorca, chcący zachować anonimowość.

Motanie urzędnicze

Niedawno opisaliśmy sytuację osób, którym nie udało się skutecznie wybrać formy opodatkowania np. ryczałtu jednocześnie z rejestracją działalności gospodarczej poprzez biznes.gov.pl i CEIDG. Twierdzą one, że wybierały opodatkowanie ryczałtem przez CEIDG, lecz z powodu problemów technicznych z tym rejestrem (co potwierdzało w komunikacie MRiT) ostatecznie tej formy opodatkowania nie wybrały, o czym po wielu miesiącach poinformowały ich urzędy skarbowe żądające wysokich dopłat podatku z odsetkami. Urzędy skarbowe uważają, że skoro przedsiębiorcy nie wybrali ryczałtu, to muszą się rozliczyć według skali podatkowej, co jest dla nich niekorzystne finansowo. Pat trwa. MF od początku twierdzi, że wina leży po stronie przedsiębiorców, bo ...”nie wysłali poprzez CEIDG wyboru formy opodatkowania”. Natomiast MRiT kluczy.

W piśmie do jednego z przedsiębiorców z lipca 2023 r. resort rozwoju stwierdził: ”MRiT nie posiada informacji ani logów w systemie dotyczących przyczyny braku wyboru formy opodatkowania. Natomiast jest możliwe, że brak zapisania właściwej formy opodatkowania jest błędem systemu CEIDG lub ewentualnie użytkownika”. Natomiast w sierpniu 2023 r. w piśmie do tego samego przedsiębiorcy przyznało, że dwukrotnie uruchomił on w CEiDG usługę dedykowaną zgłoszeniu oświadczenia o wyborze ryczałtu podatkowego, lecz „uruchomienie tej usługi nie zostało zakończone przez użytkownika i nie posiadamy informacji o przyczynie braku zakończenia tych usług. Należy jednak zauważyć, że ww. usługa nie jest związana z wnioskiem CEiDG”.

Okopywanie się resortu rozwoju

W rozmowach z PB przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w tej pułapce, są rozczarowani postawą MRiT.

- Ministerstwo to ma pieczę nad CEIDG i wie, że niejednokrotnie były poważne problemy z jego funkcjonowaniem. Teraz z tego powodu przedsiębiorcy mają kolosalne problemy z fiskusem. Bardzo liczyli, że resort rozwoju to przyzna i zdejmie z nich winę oraz w porozumieniu z MF załatwi ten problem po myśli podatników. Niestety od pewnego czasu obserwujemy okopywanie się MRiT na pozycji niekorzystnej dla firm – mówi doradca podatkowy, pełnomocnik przedsiębiorcy, chcący pozostać anonimowy.

Na czym ma polegać to okopywanie?

- Ministerstwo wydaje sprzeczne twierdzenia w tej sprawie. W jednym uznaje, że wina mogła leżeć po stronie wadliwie działającego CEIDG a w innym że to podatnicy nie wykonali koniecznych czynności przy wyborze formy opodatkowania – mówi prawnik.

Biuro prasowe MRiT w przesłanym do PB oświadczeniu również wskazuje, że wina leży po stronie przedsiębiorców. Twierdzi, że ich kłopoty wynikają z tego, że nie zakończyli czynności przyciskając „Wyślij”.

„Wygenerowanie wniosku CEIDG i opatrzenie go właściwym podpisem elektronicznym nie jest bowiem równoznaczne z jego wysłaniem do odpowiedniego urzędu. Przesłanie do urzędu podpisanego wniosku wymaga wybrania przycisku „Wyślij” dokument. Aby przedsiębiorca był pewny tego, jaką formę opodatkowania wybrał i czy dokonał oczekiwanej zmiany, powinien zobaczyć tę daną w systemie” - pisze resort rozwoju.

- Doprawdy kuriozalne twierdzenie. Kto wypełniając wiele pól na koniec nie nacisnąłby „wyślij”? Jeżeli problem miałby wynikać z tego, że nie użyto „wyślij dokument”, to dlaczego problemy mają tylko osoby, które wybierały formę opodatkowania w okresie, kiedy MRiT komunikowało o wadliwym działaniu CEIDG? Inni, poza okresem wadliwości CEIDG, nie mieli problemu z wysłaniem dokumentu – zauważa doradca podatkowy.

Informuje, jak do sprawy podchodzą urzędy skarbowe.

- Żądają przedstawienia dowodu na wybór formy opodatkowania poprzez CEIDG, mimo że wiedzą, że CEIDG nie posiada takich dowodów, co przyznaje MRiT. Przedsiębiorcy znaleźli się w kleszczach. Grożą im wysokie dopłaty podatku – mówi pełnomocnik przedsiębiorcy.

Problem uderzył nie tylko w tych, którzy starali się wybrać ryczałt po zarejestrowaniu działalności gospodarczej ale także te osoby, które chciały przejść na ryczałt z podatku liniowego czy ze skali podatkowej. Do MRiT zgłosiło się ponad 150 osób poszkodowanych. W rzeczywistości pokrzywdzonych przedsiębiorców może być znacznie więcej. Wielu zawiesiło działalność lub ją wyrejestrowało.

2,46 mln tyle różnych wniosków złożono w CEIDG w 2022 r.