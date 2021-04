Szykuje się największa pierwotna oferta publiczna na GPW w tym roku. Pepco Group zdecydowało się wejść na giełdę w Warszawie, a nie w Londynie, poinformował Reuters powołując się na anonimowe źródła.

Pod koniec 2019 r., gdy Steinhoff, południowoafrykański właściciel Pepco, ogłosił przegląd opcji strategicznych w sprawie właściciela sieci sklepów dyskontowych. Media donosiły wówczas, że prawdopodobnym scenariuszem jest równoległy debiut na giełdach w Londynie i Warszawie.

Pod koniec stycznia Puls Biznesu informował, że Steinhoff wraca do zawieszonego w czasie pandemii procesu przeglądu opcji strategicznych. W marcu Pepco informowało, że w sprawie wejścia na giełdę wybiera między Warszawą i Londynem. W piątek Reuters napisał, że według jego źródeł zapadła decyzja o wejściu na GPW. Sky News poinformował tego samego dnia, że spółka przeprowadzi w Warszawie ofertę wyceniającą ją na 4,5 mld EUR. Według źródeł Reutersa, wartość spółki to ok. 5 mld EUR.

Na koniec 2020 roku Pepco Group miało ponad 3,2 tys. sklepów na 15 rynkach, z czego ponad 1 tys. w Polsce. Według Sky News, to właśnie duża obecność w naszym kraju przesądziła, że zapadła decyzja o wyborze GPW.