Ryvu ma umowę ze spółką z NASDAQ

„Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi partnerami, zainteresowanymi kupnem praw do projektów wczesnych faz, i chcielibyśmy niektóre sfinalizować w 2022 r." - mówił na początku roku w „PB" Paweł Przewięźlikowski, prezes i główny akcjonariusz biotechnologicznego Ryvu. Słowo właśnie stało się ciałem.

W czwartek przed sesją spółka z GPW poinformowała o podpisaniu umowy z notowanym na NASDAQ Exelixisem. Amerykanie kupują wyłączną licencję na opracowywanie terapii przeciwnowotworowych z wykorzystaniem opatentowanych przez Ryvu rozwiązań, dotyczących białka STING i mających potencjał do wywoływania odpowiedzi układu odpornościowego na nowotwory.

„Zgodnie z warunkami umowy Ryvu otrzyma od Exelixis płatność z góry w wysokości 14,04 mln zł (3 mln USD) w zamian za określone prawa do małocząsteczkowych agonistów STING opracowanych przez Ryvu, które Exelixis zamierza włączyć do terapii celowanych. Exelixis będzie przewodził wszystkim pracom badawczym, a po wyłonieniu każdego kandydata klinicznego, będzie odpowiadał za jego rozwój i komercjalizację" - podaje Ryvu.

Polska spółka ma zapewniać Amerykanom wsparcie eksperckie, a jednocześnie może otrzymywać w kolejnych latach płatności za osiąganie tzw. kamieni kamieni milowych i tantiem po ewentualnej komercjalizacji projektów. Jak podano w komunikacie giełdowym, Ryvu jest uprawnione do płatności o łącznej wartości nieco ponad 400 mln USD za osiąganie kamieni milowych za każdy potencjalny produkt, rozwijany w ramach umowy (standardowo w biotechnologii płatności są niskie na wczesnych etapach i rosną wraz z postępem wieloletnich prac - aż do potencjalnego wprowadzenia na rynek, do czego dochodzi w niewielkim odsetku projektów).

„Ryvu zachowa również wszelkie prawa do rozwoju i komercjalizacji swojego portfolio samodzielnych małocząsteczkowych agonistów STING" - zaznacza spółka w komunikacie.

Exelixis działa na rynku od niemal 30 lat. Na NASDAQ jest wyceniany na 6,9 mld USD, czyli w przeliczeniu 32 mld zł. Do tej pory wprowadził do sprzedaży cztery leki onkologiczne.

- Doświadczenie spółki Exelixis w opracowywaniu celowanych terapii przeciwnowotworowych oraz ich rosnące zasoby i aktywa biologiczne sprawiają, że jest to odpowiedni partner do wykorzystania potencjału naszej technologii celującej w białko STING, jako podstawy dla nowatorskich terapii przeciwnowotworowych, a także stanowi kolejne znaczące potwierdzenie naszej wiedzy i doświadczenia w obszarze immunoonkologii oraz walidację platformy badawczej Ryvu - mówi Krzysztof Brzózka, dyrektor ds. naukowych w Ryvu, cytowany w kounikacie spółki.

Dla Ryvu to druga znacząca transakcja sprzedaży praw do projektów lekowych - i pierwsza na tak wczesnym etapie. Prawa do poprzedniej cząsteczki, SEL24, sprzedano w momencie rozpoczynania badań klinicznych pierwszej fazy włoskiej grupie Menarini, która w 2017 r. zapłaciła z góry ok. 20 mln zł, a łącznie zapłacić może 360 mln zł za osiąganie kamieni milowych, czyli przechodzenie kolejnych faz badań.

Drugim pod względem zaawansowania projektem spółki jest RVU120, który ma być wykorzystywany m.in. w leczeniu ostrej białaczki szpikowej i guzów litych. Spółka w tym roku spodziewa się wyników pierwszej fazy badań klinicznych w pierwszym z tych wskazań. Jej przedstawiciele deklarowali, że na razie nie planują sprzedaży praw, licząc na znacznie wyższą wycenę niż przy SEL24 w przypadku sprzedaży na bardziej zaawansowanym etapie prac.

Ryvu prowadzi poza tym kilka projektów na wstępnym etapie. Poza platformą STING to m.in. projekty związane z wykorzystaniem mechanizmu syntetycznej letalności, czyli atakowania komórek nowotworowych ze ściśle określoną cechą genetyczną czy metaboliczną.

Na godz. 9:00 Ryvu zwołało konferencję dla mediów, analityków i inwestorów. Artykuł będzie aktualizowany.