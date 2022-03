Rzecznik MŚP zabiera głos w sprawie śmieci

Kilka tygodni temu pisaliśmy o tym, że stołeczny ratusz zamierza zlecić odbiór odpadów z dziewięciu warszawskich dzielnic własnej spółce komunalnej — Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania. Teraz stanowisko w sprawie zabrał Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Wystąpił do Anny Moskwy, minister klimatu i środowiska, oraz Piotra Nowaka, ministra rozwoju i technologii, o podjęcie działań w sprawie ochrony praw przedsiębiorców w związku ze stosowaniem przez jednostki samorządu terytorialnego tzw. procedury in-house. Polega ona na zleceniu zamówienia w bezprzetargowej formie, która wyłącza konieczność stosowania zasady konkurencyjności.

— Próba objęcia trybem bezprzetargowym większości rynku odpadów w Warszawie jest bardzo bulwersująca. Jeśli to się uda, wielu mieszkańców stolicy będzie płacić za odbiór odpadów nierynkowe, czyli zawyżone stawki. Wyeliminowanie z rynku licznych przedsiębiorców z sektora MŚP będzie groziło monopolem z tragicznymi skutkami dla mieszkańców, np. w przypadku strajku pracowników przedsiębiorstwa komunalnego — mówi Adam Abramowicz.

Wskazuje, że usuwanie barier w dostępie mikro, małych i średnich przedsiębiorców do rynku zamówień publicznych powinno być jednym z głównych i rzeczywistych celów strategicznych polityki zakupowej sektora publicznego. Tymczasem prywatne firmy obawiają się, że zostaną wypchnięte z rynku.

— Procedura powinna być stosowana wtedy, gdy na rynku brakuje podmiotów chętnych do podjęcia zlecenia. Jeśli miasto ogłosiłoby przetarg, do którego nikt by się nie zgłosił, wówczas powinno powołać własną jednostkę. Stosowanie in-house na warszawskim rynku odpadów, gdzie panuje duża konkurencja, jest nieporozumieniem — mówił ,,PB” Sławomir Rudowicz, przewodniczący Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami.

Wbrew interesom mieszkańców: Samorząd Warszawy, wykorzystując tzw. in-house, chce przekazać samorządowej spółce bez przetargu odbiór odpadów z ponad połowy rynku. Jest to działanie przeciw interesowi mieszkańców oraz przeciw lokalnym małym i średnim przedsiębiorcom — uważa Adam Abramowicz, rzecznik MŚP.

Obecnie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania obsługuje sześć dzielnic, od lipca ich liczba ma się zwiększyć do dziewięciu. Oznacza to, że spółka odbierałaby śmieci z połowy dzielnic.

— Usprawiedliwianie takiego zachowania argumentem, że samorząd posiada spółkę zajmującą się odbiorem odpadów i w związku z tym trzeba zapewnić jej przychód bez względu na cenę, którą zaproponuje, jest działaniem przeciwko interesom mieszkańców oraz przeciw lokalnym małym i średnim przedsiębiorcom. To zaburzenie uczciwej konkurencji — uważa Adam Abramowicz.