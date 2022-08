Scholz obiecuje Niemcom więcej pomocy finansowej w odpowiedzi na kryzys energetyczny

– Stoimy w obliczu poważnych czasów, myślę, że wszyscy w tym kraju o tym wiedzą – powiedział podczas konferencji prasowej Scholz. Zapewnił, że rząd robi wszystko, by mieszkańcy Niemiec przeszli przez ten okres najbezpieczniej jak to możliwe. Jednak zaznaczył, że będzie to bardzo trudne.

Blisko połowa gospodarstw domowych w kraju ogrzewana jest za pomocą gazu. Ceny surowca drastycznie wzrastają, a nad Niemcami wisi widmo jego racjonowania, jeśli magazyny gazu nie zostaną zapełnione.

Scholz jest pod presją. Rząd dopiero niedawno ustalił cele ograniczenia popytu na gaz, ponieważ wysiłki na rzecz zapewnienia alternatywnych dostaw zawodzą. Kanclerz Niemiec zapewniał, że obecne plany pożyczkowe jego rządu wystarczą na opłacenie omawianego pakietu pomocowego.

Scholz położył nacisk na plan przedstawiony przez szefa finansów Christiana Lindnera. Polega on na dostosowaniu progów podatkowych, aby uwzględnić wyższą inflację. Szef rządu tłumaczy, że sam kiedyś jako minister finansów korzystał z takiego rozwiązania.