Słabnie popyt na nowe samochody

Rynek nowych samochodów rośnie. Jednak dynamika wzrostu liczby rejestracji traci impet.

Sierpień 2023 r. należy zaliczyć do udanych dla rynku nowych aut (o dmc. do 3,5 t). To już czwarty miesiąc z rzędu, w którym notowany jest wzrost liczby rejestracji r/r i siódmy w tym roku. Pod względem liczby zarejestrowanych pojazdów miniony miesiąc był też najlepszym sierpniem od 2019 r. W analizowanym okresie zarejestrowano w Polsce ponad 41,1 tys. nowych samochodów osobowych i dostawczych (o dmc. do 3,5 t), to o niemal 7 proc. więcej niż rok temu. Niestety słabnie dynamika wzrostu liczby rejestracji, co może być efektem słabnącego popytu.

– Coraz częściej słychać głosy o malejącym ruchu w salonach i rzeczywiście tempo wzrostu rejestracji wyraźnie zwolniło w porównaniu do początku tego roku, gdy notowano dwucyfrowe przyrosty. Ograniczenie dynamiki wzrostu dotyczy zarówno całego rynku jak i marek klasyfikowanych w grupie premium. Na razie jeszcze za wcześnie na finalne stwierdzenie, że tendencja wzrostowa zaczyna się odwracać. Mamy końcówkę okresu wakacyjnego i być może to właśnie przyczyna obserwowanych wyników. Aby wysnuć jakiekolwiek wiążące wnioski, należy poczekać na wyniki września - mówi Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Na razie Samar nie dokonuje korekty swoich prognoz. Zakłada, że w całym 2023 r. na drogi wyjedzie 518 tys. nowych aut (455 tys. osobowych i 63 tys. dostawczych o dmc. do 3,5 t.).

- Niestety ceny aut cały czas rosną, co nie pozostaje bez wpływu na decyzje zakupowe klientów indywidualnych. Nieco lepiej wygląda sytuacja po stronie klientów instytucjonalnych. Zakupy klientów flotowych wciąż rosną, a ich udział w rynku nowych samochodów pozostaje na wysokim poziomie - mówi Wojciech Drzewiecki.

Między styczniem a końcem sierpnia zarejestrowano w naszym kraju niespełna 353,1 tys. nowych aut, o 9,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Liderem, z ogromną przewagą nad resztą stawki, pozostaje Toyota. Blisko co piąte zarejestrowane w tym roku auto miało logo tego producenta. Zarejestrowano prawie 63,2 tys. toyot (o 19 proc. więcej niż rok temu). Wicelider (Skoda) zarejestrowała blisko 30 tys. samochodów mniej (33,4 tys. +32 proc. r/r).

Sześć marek z pierwszych dziesięciu zanotowało więcej zarejestrowanych aut r/r. Największy wzrost odnotowało Audi – o 38,9 proc. Największy spadek zaliczył Ford - o 17,7 proc.

Toyota zdominowała również zestawienie najpopularniejszych w Polsce modeli. Jak do tej pory w 2023 r. najchętniej wybieramy Toyotę Corollę (15,7 tys.), Toyotę Yaris (10,6 tys.) i Skodę Octavię (10,1 tys.). W pierwszej dziesiątce znalazło się aż pięć modeli toyoty i po jednym od Skody, Kii, Hyundaia, Dacii i Volkswagena.