Solaris z największym zamówieniem w Europie

Tak imponującego zamówienia na zasilane wodorem autobusy miejskie w Europie jeszcze nie było — Solaris dostarczy 220 pojazdów.

TPER, miejski przewoźnik transportu publicznego w Bolonii, kupi 130 autobusów wodorowych. Dostawcą zeroemisyjnych pojazdów będzie firma Solaris. W ramach tego zamówienia dostarczy 127 12-metrowych urbino 12 hydrogen do Bolonii oraz trzy do TPER w Ferrarze. Włoskie miasta rozpoczęły jeden z największych dotychczas projektów wdrożenia autobusów wodorowych w Europie. Zamówienie 130 pojazdów zasilanych wodorem przybliży je do realizacji ambitnego celu, by w 2030 r. cały miejski transport był całkowicie bezemisyjny. Autobusy wodorowe solaris urbino 12 hydrogen są dziś jednym z najpopularniejszych modeli napędzanych wodorem w Europie. Co istotne — umowa dopuszcza możliwość rozszerzenia zamówienia o 140 pojazdów.

Każdy autobus będzie wyposażony ogniwo wodorowe o mocy 70 kW. Paliwo będzie czerpać z pięciu kompozytowych zbiorników umieszczonych na dachu. Zatankowane do pełna pomieszczą 37,5 kg wodoru, co pozwoli na przejechanie około 350 km.

Mieszkańcy Bolonii i Ferrary przekonają się o zaletach urbino 12 hydrogen już w 2024 r., wtedy Solaris dostarczy pierwszą transzę 37 autobusów, a pozostałe w latach 2025-26.

Wenecki przewoźnik Azienda Veneziana della Mobilita zamówił 90 autobusów wodorowych marki Solaris. Ten kontrakt również zakłada opcję zwiększenia zamówienia. Pojazdy będą dostarczane sukcesywnie, począwszy od listopada 2025 r., a ich dostawa zakończy się na początku 2026 r. W Wenecji i okolicach kursuje już 30 solarisów urbino 12 electric oraz cztery wodorowe urbino 12 hydrogen.

Kilka tygodni temu Solaris informował, że wodorowy solaris urbino 12 hydrogen już kursuje po ulicach Lublina. Tym samym Lublin stał się drugim miastem w Polsce, po Warszawie, wykorzystującym rozwiązania wodorowe w transporcie publicznym.

Solaris jest europejskim liderem elektromobilności, w tym produkcji autobusów wodorowych. W 2022 r. sprzedał 1,5 tys. autobusów, w tym 401 elektrycznych, a 42 wodorowe.