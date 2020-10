Szybka ścieżka z emigracji do Polski

Absolwentki trzech brytyjskich uczelni kierują programem sprowadzania do kraju na staże i do pracy kolegów i koleżanek z równie dobrymi dyplomami

Jest ich trójka: Zuzanna Rabiej, absolwentka prawa w London School of Economics (LSE), Weronika Czaplewska, skończyła filozofię i ekonomię też w LSE, i Aleksandra Olszewska z dyplomem z ekonomii Queen Mary University of London. Niedawno skończyły studia i wróciły do Polski. Teraz kierują programem 590Fast-track i pracują nad tym, jak pomóc kolegom i koleżankom studiującym za granicą powrócić do kraju. Chcą ich zachęcić stażami i pracą w dobrych polskich firmach.