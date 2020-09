Uksford czy Oxford? (PODCAST)

Studiowaliście za granicą? Większość osób, o których piszę, tak. I ich dzieci też. Postanowiłam sprawdzić, czy, gdzie, kiedy i po co wyjechać na studia za granicę.

Czas jest idealny: za chwilę inauguracja roku akademickiego. Ponieważ to podcast o uniwersytetach, to nie może zabraknąć przedstawiciela uczelni. Udało się zaprosić prof. dr hab. Przemysława Wiszewskiego, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Z jego opowieści wynika, że można studiować we Wrocławiu, ale mieć zagranicznych wykładowców i całkiem międzynarodowe towarzystwo. Z kolei prof. Jerzy Langer, prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i członek grupy doradczej Europejskiej Rady ds. Innowacyjności przy Komisji Europejskiej, uważa, że trzeba szukać najlepszych wykładowców, ale radzi, żeby nie od razu jechać za granicę. Jak wyszukać studia dla siebie, najlepiej ze stypendium, opowiada Mateusz Majman, doktorant, który studiował w Polsce, Rosji, Szwecji i Niemczech. Ale to Puls Biznesu, więc wracamy z nieba na ziemię i sprawdzamy, jak ma się uczelnia do rynku pracy. Opowiada o tym Piotr Wielgomas, założyciel i prezes firmy doradztwa personalnego Bigram rekrutującej menedżerów i specjalistów. A dwoje znanych menedżerów: Sonia Wędrychowicz-Horbatowska, obecnie starszy doradca w McKinsey&Company i Jacek Levernes, członek rady nadzorczej Globalworth i doradca w Boston Consulting Group, opowiadają, dlaczego oni studiowali za granicą i dlaczego robią to ich dzieci. Zapraszam na podcast Uksford (żartobliwa nazwa UKSW, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego) czy Oxford.

