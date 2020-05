Trigon DM podwyższył wycenę Ten Square Games

Analitycy Trigon DM podwyższyli cenę docelowa jednej akcji Ten Square Games do 549 zł z 416 zł poprzednio, podtrzymując rekomendację „kupuj”.

Wyższa wycena to zasługa m.in. „Fishing Clash”, która kolejny miesiąc z rzędu nie przestaje dynamicznie rosnąć.

„Według szacunków Sensor Tower gra zarobiła w kwietniu 7 mln USD (oczekiwaliśmy bliżej 5-6 mln USD) po prowizjach, co w naszej ocenie może oznaczać zaraportowane przychody rzędu 40,5 mln zł (+28% m./m.). Według naszych prognoz, dynamika wzrostu w ujęciu m./m. jest najwyższa od czerwca 2018r. oraz rekordowa w całym cyklu życia gry w ujęciu nominalnym: +8,8mln zł m./m.

- czytamy w raporcie.

Analitycy zwracają uwagę, że dynamika wzrostu przychodów „Fishing Clash” była miesiącu poparta potężnym wzrostem pobrań, które urosły według szacunków Trogon DM o ok. 100 proc. w ujęciu m./m. do około 7 mln w kwietniu (wg Sensor Tower). Ich zdaniem tak duża baza graczy może stanowić katalizator kolejnych, bardzo dobrych miesięcy ze względu na możliwe wzrost liczby aktywnych graczy, ale z drugiej strony może pogorszyć wskaźnik ARPMAU, czyli średnie miesięczne przychody na aktywnego gracza.

„Istotną kwestią na którą warto zwrócić uwagę w następnych kwartałach jest trajektoria relacji kosztów User Acquisition do przychodów, która odzwierciedla koszt pozyskania użytkownika. Wydaje się, że nasze poprzednie założenia były w tej kwestii zdecydowanie zbyt konserwatywne, a potwierdzeniem tego jest zarówno wywiad nowego prezesa spółki, w którym mówi, że: „istotnie spadły jednostkowe koszty marketingu, co dla nas stanowi świetną okazję do inwestowania w nowe grupy odbiorców” oraz wyniki za pierwszy kwartał spółki Rovio, która zaraportowała relację kosztu UA do przychodów o ponad 14pp niższą niż rok wcześniej (spadek z 35,8% do 21,5%).”- napisano w raporcie.

Artykuł jest skrótem raportu Trigon DM, który został wydany 4 maja.