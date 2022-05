Według środowych danych Census Bureau, w kwietniu liczba rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych spadła o 0,2 proc. do 1,72 mln w skorygowanym sezonowo ujęciu annualizowanym. Analitycy ankietowani przez Bloomberga oczekiwali wzrostu do 1,76 mln.

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę spadła o 3,2 proc. do 1,82 mln w ujęciu annualizowanym.

Firmy budowlane zmagają się z wysokimi cenami materiałów, coraz mniejszą dostępnością działek oraz niedoborami siły roboczej, z kolei konsumentów stać na coraz mniej w związku z rosnącym oprocentowaniem kredytów hipotecznych.

Według danych National Association of Home Builders (NAHB) opublikowanych we wtorek, nastroje w branży spadły do najniższego poziomu od czerwca 2020 roku.