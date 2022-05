Wall Street zwyżkowała w piątek, ale kończy na minusie szósty tydzień z rzędu

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Amerykańskie indeksy mogą zaliczyć piątkową sesję do udanych, ponieważ odnotowały solidne wzrosty. Zryw nie był jednak na tyle silny, by wymazać straty z poprzednich dni. S&P 500 i Nasdaq Composite kończą na minusie szósty tydzień z rzędu, zaś Dow Jones siódmy.

Dow Jones wzrósł w piątek o 1,47 proc. do 32,196.66 pkt, S&P 500 o 2,39 proc. do 4,023.89 pkt, zaś Nasdaq Composite o 3,82 proc. do 11,805.00 pkt.