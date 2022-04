Wzrost indeksów Wall Street najwyższy od siedmiu tygodni

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Główne amerykańskie indeksy zakończyły czwartkową sesję największymi zyskami od siedmiu tygodni. Wzrost był szczególnie wyraźny w przypadku Nasdaq Composite, który odzyskiwał siły dzięki obiecującym wynikom spółek technologicznych.

Dow Jones wzrósł o 1,85 proc. do 33,916.39, S&P 500 o 2,47 proc. do 4,287.51 pkt, zaś Nasdaq Composite o 3,06 proc. do 12,871.53 pkt. Wzrosty zdołały zredukować większość tygodniowych strat, jednak główne indeksy nadal zmierzają w kierunku zakończenia miesiąca na dużym minusie.