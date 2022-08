Allegro, lider polskiego rynku e-commerce, zaczęło rozstawiać własne maszyny do odbioru przesyłek w czerwcu 2021 r. Po pięciu miesiącach uruchomiło sieć liczącą 600 automatów. Właśnie postawiło One Box numer 2001, a do końca roku ma ich stać co najmniej 3 tys.

DPD między InPostem a Allegro

Spółka podkreśla, że dostawa do jej automatów stała się jedną z trzech najpopularniejszych na platformie markowych metod dostawy udostępnianych przez sprzedawców w ofertach. Zapewnia, że pod względem liczby skrytek ma drugą pod względem wielkości sieć w Polsce, ale w przypadku liczby automatów – trzecią. W obu przypadkach bezdyskusyjnym liderem jest InPost, który paczkomat numer 2000 uruchomił we wrześniu 2016 r.

Dojście do poziomu 2 tys. automatów zapowiedzieli już Orlen i Poczta Polska. Pierwsza z firm chce rozstawić tyle maszyn pod nazwą Orlen Paczka do końca roku, natomiast druga w I kw. 2023 r. Za budowę sieci Pocztex Automat odpowiada m.in. spółka P2A Box, której 51 proc. udziałów przejął w tym roku giełdowy Pointpack. Z naszych informacji wynika , że więcej automatów paczkowych od Allegro ma DPD. Spółka informuje jednak tylko, że cała jej sieć nadań i odbiorów (uwzględniając poza automatami oddziały miejskie, punkty partnerskie, czy sieci handlowe) to prawie 10,5 tys. placówek.

Ekoautomaty: Allegro podkreśla, że jego automaty paczkowe One Box są w 95 proc. pokryte roślinnością i wyposażone w czujniki jakości powietrza. Ponadto zapewniają możliwość nieodpłatnego oddania niepotrzebnego sprzętu elektronicznego. materiały prasowe

Automatów paczkowych coraz więcej

Polska jest potentatem na europejskim rynku automatów paczkowych – wynika z raportu firmy konsultingowej Last Mile Experts „Out of home delivery in Europe 2022. PUDO and automated parcel machines”, który ukaże się we wrześniu i podsumowuje europejski rynek w 2021 r. Rodzimym liderem na koniec ubiegłego roku był InPost z prawie 16,5 tys. maszyn, na drugim DPD Polska z ponad 1,1 tys., a podium zamykało Allegro z 1 tys.

– Od tego czasu liczba automatów paczkowych rośnie każdego dnia, lecz nie sądzę, aby w tym roku kolejność miała się zmienić. Faktem jest, że Allegro dysponuje automatami o większej liczbie skrytek, co daje przewagę nad mającym urządzenia o mniejszej pojemności DPD Polska, który współpracuje z firmą SwipBox. Jednak ze względu na wiele czynników operacyjnych oraz potrzeby konsumentów nie zawsze duża maszyna ma przewagę. Kluczem do sukcesu jest znalezienie balansu pomiędzy jej efektywnym wypełnieniem przez operatora oraz bliskością od miejsca zamieszkania konsumenta – komentuje Mirosław Gral, wiceprezes Last Mile Experts.

Podkreśla, że liczba automatów paczkowych zwiększa się dynamicznie, ponieważ to rozwiązanie obniżające emisję spalin w przeliczeniu na przesyłkę obsłużoną w zakresie tzw. ostatniej mili oraz wydajność kuriera, co przekłada się bezpośrednio na koszty operacyjne.

– Z naszego raportu wynika, że w 2021 r. liczba automatów paczkowych w kraju wzrosła o ok. 70 proc. względem roku 2019. Obserwując poczynania trzech głównych graczy oraz innych – Cainiao (AliExpress), DHL, Poczta Polska czy Orlen – nie mam wątpliwości, że w tym roku przyrost maszyn może być na podobnym lub wyższym poziomie niż w ubiegłym roku – mówi Mirosław Gral.