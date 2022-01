Żeby wygodniej się żyło w Świętochłowicach

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach (MPGK) założone zostało w 1952 r. Właśnie mija 70 lat działalności. Jak zaznacza Jacek Kamiński, prezes spółki, celem jest komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców miasta.

Stale modernizujemy posiadane zaplecze sprzętowe i infrastrukturalne. Bez względu na porę roku czy dnia można spotkać nas na ulicach, placach budów, skwerach i parkach naszego miasta, wszędzie tam, gdzie wzywają nas obowiązki, które wypełniamy solidnie i fachowo – mówi Jacek Kamiński, prezes MPGK w Świętochłowicach. [fot. Rafał Zduńczyk]

Jakie zadania realizuje przedsiębiorstwo? Które są najistotniejsze?

Świadczymy usługi użyteczności publicznej w zakresie szeroko rozumianej gospodarki odpadami oraz działalności pogrzebowej.

W strukturach MPGK wyodrębnione zostały dwa zakłady branżowe: Zakład Gospodarki Odpadami, zlokalizowany na terenie składowiska odpadów w Świętochłowicach, oraz Zakład Pogrzebowy, który sprawuje również zarząd nad cmentarzem komunalnym przy ul. Bytomskiej.

W październiku 2017 r. ze struktur MPGK wydzielona została nowa spółka: Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Świętochłowicach (MPUK), której główny przedmiot działalności stanowią: usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymywanie czystości i porządku na terenie miasta, pielęgnacja terenów zieleni miejskiej oraz usługi remontowo-budowlane na rzecz gminy Świętochłowice.

Jak widać, jest sporo zadań do wykonania. Patrząc na działalność obu powiązanych spółek, można uznać, że najistotniejsze są te działania, które mają bezpośredni wpływ na komfort życia mieszkańców naszego miasta. Są to przede wszystkim sprawy związane z utrzymywaniem bieżącego porządku i czystości na terenie miasta, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów, oczyszczanie letnie oraz zimowe ulic i chodników czy pielęgnacja terenów zielonych. Bardzo ważną kwestią jest działalność Zakładu Usługowo-Remontowego, znajdującego się w strukturach MPUK. Zakład zajmuje się budową, modernizacją oraz remontami drogowych i pieszych ciągów komunikacyjnych miasta, co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo ich użytkowników.

Przeszło 80 proc. naszych pracowników to mieszkańcy Świętochłowic, dla których jakość życia w okolicy ma osobisty wymiar. Chcę podkreślić duże poświęcenie i zaangażowanie naszej kadry w pracę na rzecz spółki i miasta.

Co jest najtrudniejszym zadaniem MPGK w Świętochłowicach?

Zdecydowanie najtrudniejszą kwestią jest brak stabilizacji tzw. prawa odpadowego, co w sposób istotny utrudnia podejmowanie decyzji rozwojowych spółki. Dostosowanie działalności spółek komunalnych do dynamiki wprowadzanych zmian w większości przypadków wiąże się z koniecznością podejmowania prac modernizacyjnych użytkowanej infrastruktury, a to z kolei przekłada się bezpośrednio na wzrost kosztów ich eksploatacji.

Nie można pominąć kwestii zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. Firmy branży komunalnej w sposób szczególny muszą dbać o kwestie bezpieczeństwa swoich pracowników, którzy z uwagi na specyfikę pracy nie mogą wykonywać jej w trybie zdalnym.

Jakie jest stanowisko firmy wobec wyzwań ochrony środowiska, ograniczonej powierzchni składowania odpadów, emisji gazów i dymów?

Eksploatacja składowiska odpadów w Świętochłowicach rozpoczęła się w 1994 r. Koncepcja jego budowy od początku zakładała, że będzie to obiekt bezpieczny dla otaczającego środowiska. Składowisko jest wyposażone w system odprowadzania odcieków do kanalizacji oraz system ujmowania gazu powstającego w bryle zdeponowanych odpadów.

Powoli zbliżamy się do końcowego etapu eksploatacji składowiska, a jego zwieńczeniem będzie przeprowadzenie procedury zamknięcia i rekultywacji. Podejmowane na bieżąco decyzje pozwalają obecnie znacznie ograniczać ilości odpadów deponowanych na składowisku. Ponadto nasza spółka zawarła pod koniec 2021 r. umowę na wykonanie rozbudowy instalacji odgazowania składowiska, której efektem będzie odzysk energetyczny gazu składowiskowego.

Jakie zadania rozwojowe, które postawiła sobie spółka rok, dwa lata temu, udało się zrealizować?

Przede wszystkim wyodrębnienie spółki MPUK, w której strukturach powstał nowy zakład branżowy, Zakład Utrzymania Zieleni, zatrudniający obecnie 35 pracowników.

Ponadto istotne z punktu widzenia rozwoju spółek były podjęte działania inwestycyjne, m.in. przebudowa kotłowni budynku głównego i budynków warsztatowych, montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku dyrekcji, budowa przeciwpożarowego zbiornika wody na terenie składowiska, modernizacja posiadanej floty samochodowej i specjalistycznych ciężkich maszyn.

Celem tych działań było zwiększenie wydajności i jakości wykonywanej pracy, ale przede wszystkim poprawa warunków pracy naszych pracowników.

Zadania na najbliższą przyszłość?

Firma realizuje obecnie inwestycje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego linii sortowniczej, rozbudową instalacji odgazowania składowiska oraz zwiększeniem rzędnych składowania odpadów.

Niewątpliwym wyzwaniem dla naszych spółek jest utrzymywanie dotychczasowych zdolności i mocy przerobowych, wręcz ciągłe ich zwiększanie w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowania rynku. Przykładem może być podjęcie nowego zadania, polegającego na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej.

Firma rośnie i się rozwija. Przed dokonanym w 2017 r. podziałem MPGK zatrudniało blisko 160 pracowników. Obecnie obie spółki MPGK i MPUK zatrudniają łącznie 203 osoby.