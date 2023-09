Zmiana nastawienia do klimatu kosztuje, ale jest nieunikniona

Regulacje prawne dotyczące emisji gazów cieplarnianych są niezbędne do tego, by walczyć ze zmianami klimatycznymi w ujęciu globalnym. Unia Europejska odgrywa kluczową rolę w tworzeniu i wdrażaniu szczegółowych zasad, które stanowią wyraz zaangażowania krajów członkowskich i odzwierciedlają rosnącą świadomość społeczną w tym zakresie. Nie sposób jednak nie zauważyć, że w wielu częściach świata postępy w tej dziedzinie są wciąż niewystarczające. Pomimo globalnych dysproporcji zaangażowanie w Europie na rzecz zrównoważonego rozwoju nie pozostaje bez wpływu na światowy biznes.

Wyzwania wynikające z nowych regulacji wymagają strategicznego podejścia, które otworzy drzwi do innowacyjnych rozwiązań i wpłynie na lepsze dostosowanie do obecnych wymogów rynku. Przykładem tego typu legislacji jest Europejski Zielony Ład, który wyznacza ambitne cele do 2050 r. oraz obejmuje plan działań na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji. W ramach tego procesu branże, w tym odzieżowa, są zobowiązane do ograniczania emisji poprzez zrównoważone praktyki produkcji, transportu i dystrybucji. W tym kontekście znaczenie mają międzynarodowe inicjatywy wspierające firmy w ustalaniu strategii dekarbonizacji, jak Science Based Targets initiative (SBTi). LPP jest pierwszą polską spółką odzieżową, której cele dekarbonizacyjne zostały naukowo zweryfikowane i zatwierdzone w ramach tej inicjatywy.

Przystępując do SBTi, zobowiązaliśmy się do określenia celów redukcyjnych, dlatego dokładnie przeanalizowaliśmy łańcuch wartości z uwzględnieniem wszystkich jego etapów, w tym również procesów produkcyjnych i logistycznych, aby zidentyfikować obszary o największym potencjale do ograniczenia śladu węglowego. Następnie, na podstawie naukowych kryteriów, ustaliliśmy konkretne cele redukcji, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez SBTi. W drodze do ich realizacji działamy na wielu płaszczyznach – zwiększamy udział materiałów pochodzących ze zrównoważonych źródeł w naszych kolekcjach, ograniczamy odpady i zachęcamy do dłuższego użytkowania ubrań, zmierzając w kierunku mody cyrkularnej. Mamy świadomość, że ograniczanie emisji to nie tylko kwestia produktu, ale całego łańcucha wartości, co wymaga zaangażowania wszystkich jego uczestników. Zmiany, np. w obszarze ograniczania odpadów i jednorazowych tworzyw sztucznych, wpływają na naszych partnerów w sieci zaopatrzenia i dystrybucji, dając przykład kolejnym firmom, które również z nimi współpracują. Działania zgodne z kierunkiem wyznaczonym przez SBTi mogą też stanowić inspirację dla kolejnych przedsiębiorstw, by przeanalizować swój wpływ w oparciu o naukową metodologię. Droga do redukcji śladu węglowego jest procesem. Cały czas poszerzamy wiedzę i dostrzegamy coraz więcej rozwiązań, dzięki którym możemy działać mądrzej i pokazywać, że biznes odgrywa istotną rolę w walce ze zmianami klimatycznymi poprzez podejście oparte na konkretnych celach i zrównoważonych praktykach.