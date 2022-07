100 Kobiet Biznesu 2022: zgłoś się, schowaj skromność i daj się zobaczyć!

Właśnie ta wpajana od małego źle rozumiana skromność sprawia, że kobietom trudniej o sukces w biznesie. To na pewno nie jedyna bariera, nie twierdzę, że najważniejsza, ale z całą pewnością nie błaha.

Znam wiele przypadków, kiedy panie odmawiały awansu z obawy, że nie podołają, i stanowisko przejmował słabszy merytorycznie, za to przesadnie pewny siebie kolega. Ta niepotrzebna skromność sprawia także, że panie, które odnoszą sukcesy biznesowe (a jest ich z roku na rok coraz więcej), nie kwapią się do odbierania laurów, wolą po cichu robić swoje. To duży błąd!

W „Pulsie Biznesu” wierzymy, że nagradzanie liderek biznesu jest najlepszą formą motywacji i inspiracji. Dlatego od 12 lat organizujemy ranking 100 Kobiet Biznesu i towarzyszący mu plebiscyt czytelników na kobietę biznesu roku w dwóch kategoriach – Kobieta Biznesu i Kobieta Biznesu: działalność społeczna. Nagradzamy w nich właścicielki firm i menedżerki, które prowadzą szybko rosnące przedsiębiorstwa lub dokonały czegoś spektakularnego w tym roku.

Dziś rusza nabór, schowaj skromność i daj się zobaczyć. Niech te historie sukcesu poniosą kolejne panie, pierwsza strona „Pulsu Biznesu” czeka na Was!

Ranking 100 Kobiet Biznesu 2022 Po raz 12. rusza przyjmowanie zgłoszeń do rankingu 100 Kobiet Biznesu. Można do niego zgłaszane panie, które co najmniej od 1 stycznia 2020 r. zarządzają firmami o przychodach minimum 10 mln zł. O miejscu zadecyduje kondycja finansowa zarządzanych przez nie przedsiębiorstw: wysokość przychodów oraz wzrost sprzedaży i zysku. Dane finansowe będzie analizowała wywiadownia gospodarcza Dun & Bradstreet, przygotowująca ranking 100 Kobiet Biznesu. Wyniki rankingu poznamy w grudniu. Zapraszamy na stronę 100kobietbiznesu.pl, gdzie znajdują się wszystkie informacje o naszej inicjatywie i gdzie do 30 września można zgłosić swoje kandydatki do rankingu.

Plebiscyt czytelników na Kobietę Biznesu i Kobietę Biznesu: działalność społeczna Jak co roku rankingowi 100 Kobiet Biznesu będzie towarzyszył plebiscyt czytelników „Pulsu Biznesu” i serwisów internetowych grupy Bonnier Business Polska. Do plebiscytu można nominować kandydatki niezależnie od pełnionych przez nie funkcji, wielkości firmy czy obrotów – tu nie liczą się wyniki finansowe, lecz ambicja, aktywność i osiągnięcia w 2022 r. Zgłoszenia przyjmujemy w dwóch kategoriach – Kobieta Biznesu oraz Kobieta Biznesu: działalność społeczna. Spośród nadesłanych kandydatur i swoich wskazań redakcja wybierze panie, na które w listopadzie zagłosują internauci. Wyniki plebiscytu poznamy w grudniu. Zapraszamy na stronę 100kobietbiznesu.pl, gdzie znajdują się wszystkie informacje o naszej inicjatywie i gdzie do 30 września można zgłosić swoje kandydatki do plebiscytu.

Organizator rankingu i plebiscytu „100 Kobiet Biznesu“: dziennik „Puls Biznesu”, autor rankingu: Dun & Bradstreet (dawniej Bisnode Polska), partner strategiczny: BNP Paribas Bank Polska, partner: Grupa Żabka