Goodspeed z portfela Enterprise Investors wystartował w akwizycjach. Przejął Cateringsa, dostawcę systemu IT dla branży kateringowej

Po inwestycji funduszu Enterprise Investors lider w rozwożeniu kateringu dietetycznego zapowiedział przejęcia. Zaczął od spółki Caterings oferującej branżowe oprogramowanie.

Wejście do spółki funduszu private equity jest często sygnałem do konsolidacji rynku. Taką strategię niejednokrotnie obiera też Enterprise Investors, który jest w trakcie zbierania dziesiątego funduszu, o wartości 450 mln EUR, a inwestuje jeszcze z poprzedniego. Rynek dystrybutorów wina chce konsolidować jego rodzima spółka portfelowa JNT Group, a chorwackie sklepy spożywcze – sieć Studenac. Przejmować zaczął także jego najświeższy nabytek – logistyczny Goodspeed.

Dostawca oprogramowania Caterings przejęty przez Goodspeeda

Dostarczający 50-60 tys. diet pudełkowych około 200 różnych producentów dziennie Goodspeed jest zdecydowanym liderem rynku. W związku z tym po majowej inwestycji Enterprise Investors zapowiedział, że w podstawowym biznesie koncentruje się na organicznym wzroście, ale rozważy przejęcie w usługach i produktach towarzyszących. W to kryterium wpisuje się Caterings.

Spółka oferuje system CRM (z ang. customer relationship management) do zarządzania relacjami z klientami dla branży kateringu dietetycznego. Umożliwia on m.in. przyjmowanie i przetwarzanie zamówień, obsługę płatności oraz optymalizowanie działań marketingowych i logistycznych. Caterings zaczął od współpracy z największymi w kraju producentami kateringowymi, po czym stworzył ofertę dopasowaną także do mniejszych firm, na każdym etapie rozwoju. W 2022 r. wypracował 1,6 mln zł przychodów i 452 tys. zł zysku netto.

– Od dłuższego czasu obserwujemy rozwój Cateringsa i śledzimy opinie naszych klientów na temat roli systemu IT. Spółka stworzyła system dający przewagę rynkową i od dłuższego czasu jest prekursorem zmian. Dzięki integracji systemów będziemy mogli zapewnić nową jakość dostaw, a na tym nasze plany się nie kończą – komentuje Sylwester Rypina, prezes i założyciel Goodspeedu, który już przed transakcją był 9-procentowym udziałowcem Cateringsa.

– Dołączenie do Goodspeeda potwierdza naszą pozycję rynkową i otwiera nam zupełnie nowe możliwości budowania oferty. Nie jesteśmy powiązani z żadnym producentem diety, dlatego możemy dalej dostarczać kompleksowe usługi wielu firmom kateringowym – dodaje Grzegorz Sojka, prezes Cateringsa.

Perspektywiczna inwestycja Enterprise Investors

Polski rynek kateringu dietetycznego może być wart kilka miliardów złotych (brakuje niezależnych danych), a działa na nim już kilku dużych graczy, w tym Maczfit – przejęty w 2021 r. wraz z porównywarką Dietly przez Żabkę za ponad 300 mln zł. Branża była jednak nieporównywalnie mniejsza w 2009 r., gdy zaczynał Goodspeed. Jej dynamiczny rozwój sprzyja również jemu – w latach 2019-21 zwiększył przychody z 20 do 80 mln zł, a w tym roku celuje w 125 mln zł. Według rynkowych szacunków za 49,8 proc. udziałów Enterprise Investors zapłacił 200-220 mln zł.

— Przez 16 lat pracy w funduszu miałem do czynienia z niewieloma przypadkami tak dynamicznie rosnącego rynku jak obecnie katering dietetyczny. Widzę przed Goodspeedem wyjątkowe perspektywy i jeśli zrealizujemy nakreślony plan, to firma stanie się atrakcyjna dla każdego inwestora — mówi Michał Kędzia, partner w Enterprise Investors.