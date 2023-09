Na rynku ropy zaczęła się panika

Informacje podawane przez OPEC są dostosowywane do interesów krajów należących do kartelu, stąd mała spójność z danymi z innych źródeł. Prognozy podmiotu, który jest beneficjentem wyższych cen, są mało obiektywne. Jeśli organizacja podaje wyższy oczekiwany poziom deficytu, to chce, aby rynek zaczął to uwzględniać w cenach. Głównie Arabii Saudyjskiej zależy na wyższych cenach surowca. Do podbicia notowań służą m.in. ostatnie zabiegi dotyczące redukcji wydobycia.

Rezerwy strategiczne ropy naftowej w USA są na bardzo niskim poziomie. To efekt planu Joego Bidena, wdrożonego w ubiegłym roku, w ramach którego uwolniono 180 mln baryłek. Celem było obniżenie globalnych cen surowca oraz osiągnięcie niezależności strategicznej przez Stany Zjednoczone. Niestety wydaje się więc, że obecnie jakakolwiek interwencja ze strony USA może być ograniczona i po prostu niemożliwa do wykonania.

Cena ropy brent powinna w najbliższym czasie zmierzać w kierunku 100 USD za baryłkę. Dużo będzie zależeć od danych dotyczących chińskiego popytu oraz decyzji Fedu i EBC. Jeśli rynek utwierdzi się w przekonaniu, że żaden ze wspomnianych banków centralnych nie zaostrzy już warunków monetarnych, kursy ropy podskoczą.