Nad biznesem zbierają się chmury

Rozwiązania chmurowe wdrożyło 64 proc. polskich firm. 26 proc. kolejnych chce to zrobić w najbliższych 12-18 miesiącach.

Chmura obliczeniowa to sieć potężnych serwerów rozrzuconych po Polsce, Europie i świecie, które usługowo oferują swoje moce obliczeniowe. Dzięki nim firmy nie muszą budować własnych wewnętrznych centrów danych i zatrudniać rzeszy ludzi do ich obsługi. To rozwiązanie jeszcze niedawno miało tyle samo przeciwników, co zwolenników. Ci drudzy woleli sami przechowywać i przetwarzać swoje dane. Po wybuchu pandemii widać jednak wyraźny wzrost zainteresowania chmurą, co ma związek głównie z upowszechnieniem się pracy zdalnej i e-commerce. Cloud popierają zarówno firmy, których nie stać na wielkie inwestycje w sprzęt, jak i te, które pod hasłem transformacji cyfrowej chcą usprawnić swoje procesy biznesowe.