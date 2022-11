Chiński TikTok ma już ponad 1 mld użytkowników, a w Polsce kilkanaście milionów. W ubiegłym roku wydatki jego użytkowników wzrosły o 77 proc., do 1,3 mld USD. Firmy coraz chętniej traktują tę platformę jako kanał budowania marki i sprzedaży, często z pomocą tzw. influencerów – przykładem jest kosmetyczna spółka Stars.Space. W ślad za tym powstają start-upy oferujące technologie usprawniające działalność w tym serwisie. Jednym z nich jest jak Viral Talk, w który fundusz SpeedUp Bridge Alfa w ramach rundy seed zainwestował właśnie ponad 1 mln zł.

– Przychody z reklam TikToka dojdą w 2024 r. do 11 mld USD, wynika m.in. z raportu Insider Intelligence. Algorytm opracowywany przez Viral Talk ma wysoką skuteczność rekomendacji, co w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem założycielek w marketingu i komunikacji będzie stanowiło mocny wyróżnik na rynku – komentuje Robert Grygorowicz, przedstawiciel SpeedUp Bridge Alfa.

Międzynarodowa sprzedaż wkrótce

Zdobyty kapitał pozwoli start-upowi założonemu przez Nikolettę Mańkowską i Martę Bielecką dopracować narzędzie analityczne bazujące na autorskich wskaźnikach, które służąy do zarządzania komunikacją i optymalizacji wyników reklamowych. Jego użytkownicy będą mogli m.in. tworzyć spersonalizowane raporty i otrzymywać rekomendacje działań uwzględniające specyfikę konta i historyczne kampanie.

W najbliższych dwóch kwartałach spółka skupi się na usprawnieniu technologii, testach i zdobyciu klientów w Polsce. Międzynarodową komercjalizację zacznie w II kw. 2023 r. Zaoferuje rozwiązanie w modelu abonamentowym SaaS – cena będzie zależała od wybranego pakietu. Na koniec 2023 r. usatysfakcjonuje ją 230 tys. zł MRR (miesięcznych powtarzalnych przychodów).

– Szacujemy, że nasz algorytm optymalizacyjny zapewni poprawę wskaźników kampanii reklamowych na TikToku o co najmniej 40 proc. w porównaniu do typowej strategii, wzrost sprzedaży o minimum 10 proc., a także pozwoli w 50-70 proc. zaoszczędzić czas poświęcany dotychczas na ręczną optymalizację – mówi Marta Bielecka, członkini zarządu Viral Talk.

Klucz do sukcesu: Nikoletta Mańkowska i Marta Bielecka, założycielki Viral Talk, przekonują, że w obliczu rosnącej liczby reklamodawców na platformach i coraz wyższych stawek przewagę konkurencyjną zdobywa ten, kto umiejętnie optymalizuje budżet reklamowy za pomocą dostępnych technologii. materiały prasowe

Z myślą o USA

Pomysł na opracowanie technologii pojawił się po wybuchu pandemii koronawirusa, gdy TikTok zaczął przeżywać rozkwit. Założycielki dostrzegły potencjał reklamowy na tej platformie i zapotrzebowanie marek na odpowiednie narzędzia.

– Pierwsze wsparcie z łódzkiego programu akceleracyjnego – 160 tys. zł w grudniu 2020 r. – pozwoliło na stworzenie prototypu technologii do optymalizacji kampanii reklamowych pod kątem uzyskiwanych wyników sprzedażowych. Do inwestycji SpeedUpu pracowałyśmy po godzinach, a firma oferowała usługi agencyjne, by opłacić podstawowe koszty. Dojście do momentu, w którym mogłyśmy pozyskać inwestora i rozpocząć właściwy rozwój, wymagało czasu. Najtrudniejsze jednak przed nami – mówi Nikoletta Mańkowska, prezeska Viral Talk.

Kolejną rundę finansowania spółka chce przeprowadzić w ciągu 1,5 roku. Planuje zebrać ok. 2 mln zł na wprowadzenie nowych funkcjonalności i ekspansję w USA.