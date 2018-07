To musisz wiedzieć dziś rano 26 VII 2018

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ważne

Polityka. Prezydent USA Donald Trump, po spotkaniu z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem, ogłosił, że relacje USA i UE wkraczają w "nową fazę" i zapowiedział podjęcie negocjacji handlowych. Waszyngton wstrzyma się z kolejnymi taryfami na czas rozmów. Więcej…

Facebook. Cena akcji Facebooka zanurkowała w handlu posesyjnym o ponad 20 proc., po tym jak spółka pokazała słabsze od oczekiwań wyniki w drugim kwartale i marnych prognozach na przyszłość. Jeśli spadki utrzymają się do rozpoczęcia czwartkowej sesji, kapitalizacja Facebooka spadnie o ponad 100 mld dol. Więcej…

Ze spółek i o spółkach

Bank Millennium. Bank przedstawił wyniki za II kwartał 2018 r. Więcej…

BZ WBK. Bank Zachodni WBK we wrześniu przyjmie nazwę swojego hiszpańskiego właściciela. Rebranding ma być ekspresowy, ale za to bardzo głośny. Więcej…

Elektrim. Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz zgasłej giełdowej gwiazdy, będzie silniejszy — do sprzedaży części akcji przekonał Macieja Niebrzydowskiego. Więcej…

Carbon Studio. Gliwicki deweloper gier i aplikacji w wirtualnej rzeczywistości, dostał od inwestorów 1,3 mln zł. Więcej…

GetBack. Decyzją szefowej MSW z 2015 r. spółka GetBack miała wgląd w adresy Polaków z chronionej bazy - czytamy w czwartkowej "Rzeczpospolitej". Więcej…

GetBack. My jesteśmy czyści, to GetBack zawinił — z takiego założenia wychodzi TFI, które nie zamierza oddawać milionów windykatorowi. Więcej…

Orange Polska Telekom będzie musiał zapłacić ponad 650 mln zł kary za grzechy sprzed lat, ale jego kurs rośnie dzięki zaskakująco dobrym wynikom. Więcej…

Apator. Spółka podała wstępne wyniki za I półrocze. Więcej…

Silvair. Dziś akcje spółki zadebiutują na GPW.

CD Projekt. Dziś do obrotu wejdą certyfikaty ING Turbo na akcje spółki. Więcej…

Orbis. Spółka podała wyniki za II kwartał (więcej…) oraz prognozę na 2018 r. Więcej…

Wczoraj na rynkach

USA – Udany finisz sesji na Wall Street

Polska – WIG20 pod kontrolą popytu

Kalendarium

GPW

MILLENNIUM Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

BUDIMEX Publikacja wybranych danych finansowych za I półrocze 2018 roku.

ORBIS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

KRKA Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.

BITEVIL WZA

INFOSCAN Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.

GRAVITON Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Poligo Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

LUXMEDTRI Wykluczenie akcji z obrotu na NC na wniosek spółki.

BETOMAX Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.

GRODNO Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.

SANOK Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.

Świat

14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst. Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: -0,4% mdm. Prognoza: 2,5% mdm.

14:30 Stany Zjednoczone: Zamówienia na dobra bez środków trans. wst. Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,0% mdm. Prognoza: 0,3% mdm.

14:30 Stany Zjednoczone: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 207 tys. Prognoza: 213 tys.

W Polsce i na świecie

Senat, który dziś przed południem wznowi obrady, zajmie się uchwaloną w ub. tygodniu przez Sejm nowelizacją Kodeksu wyborczego, wprowadzającą zmiany w ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z nowelą w wyborach do PE każdy okręg wyborczy ma mieć przypisaną konkretną liczbę - co najmniej trzech - posłów wybieranych do PE. Senacka komisja rekomenduje Senatowi przyjęcie noweli bez poprawek.

Komisja weryfikacyjna przesłucha dziś osoby związane z Markiem M., który pojawia się w wielu sprawach związanych z reprywatyzacją kamienic w Warszawie. Do Prokuratury Krajowej wezwani zostali Hubert Massalski, Kamil Kobylarz oraz Barbara Zdrenka.

Oświęcimski Sąd Rejonowy zajmie się dziś wnioskiem prokuratury o warunkowe umorzenie sprawy Sebastiana K., podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku zimą ub.r., w którym obrażenia odniosła m.in. Beata Szydło. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 10.

Historia

988 lat temu w małopolskim Szczepanowie urodził się Stanisław ze Szczepanowa, biskup krakowski, z rozkazu króla Bolesława II stracony za zdradę; święty Kościoła katolickiego, jeden z patronów Polski.

131 lat temu Ludwik Zamenhoff wydał w Warszawie pierwszy podręcznik do nauki języka esperanto "Unua libro".

77 lat temu we Lwowie zamordowany przez Niemców został Kazimierz Bartel, matematyk, pięciokrotny premier RP, prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego, rektor Politechniki Lwowskiej.