Toyota inwestuje w ciężarówki na wodór

Ciężarówki VDL Groep testują ogniwa paliwowe Toyoty. Właśnie startują ich pięcioletnie testy w sieci logistycznej Toyota Motor Europe.

VDL Groep, holenderski producent ciężarówek i autobusów, zaprezentował ciężarówkę z ogniwami paliwowymi. To efekt współpracy z Toyotą — do napędu został wykorzystany układ zaprojektowany i wyprodukowany przez Toyotę. Ciężarówka będzie przez pięć lat testowana w sieci logistycznej Toyota Motor Europe.

Pierwsza rozpocznie testy drogowe oraz serię sprawdzianów, które pomogą w kolejnych etapach projektu. VDL przygotowuje jeszcze cztery pojazdy z ogniwami paliwowymi Toyoty, które będą wykorzystywane przez firmy VOS Transport Group, CEVA, Groupe CAT oraz Yusen, czyli logistycznych partnerów Toyoty. Ciężarówki będą poruszać się między najważniejszymi punktami w Belgii (Antwerpia), Francji (Lille), Niemczech (Kolonia) oraz Holandii (Amsterdam i Rotterdam). Na każdej trasie jest przynajmniej jedna stacja tankowania wodoru.

Wspólny projekt Toyoty i VDL zbierze informacje o tym, jak najlepiej wdrażać auta ciężarowe z ogniwami paliwowymi oraz przyczyni się do ekologicznej transformacji w Europie. Pięcioletnie testy mają też na celu przyspieszenie budowy europejskiej infrastruktury tankowania wodorem. Rozporządzenie o infrastrukturze paliw alternatywnych (AFIR) utoruje drogę dla kolejnych rozwiązań z dziedziny wodorowej mobilności szczególnie w transporcie ciężkim.

Partnerstwo Toyoty z VDL ma na celu również pomoc w dekarbonizacji transportu drogowego i przybliżenie Toyota Motor Europe do osiągnięcia neutralności klimatycznej, co ma nastąpić do 2040 r.