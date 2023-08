12 spółek z GPW rozchwytywanych przez drobnych inwestorów lipiec 2023 r.

W rankingu PB wysoką pozycję zajęły m.in. XTB, Alior i Tauron. Na podium jednak niespodzianek nie było.

1. Orlen

Od dziesięciu miesięcy koncern zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniu akcji najczęściej wybieranych przez inwestorów indywidualnych na GPW. Nie zanosi się na rychłą zmianę, bo koncern utrzymuje sporą przewagę nad rywalami - także jeśli chodzi o rozmiar, bo od PKO BP - drugiej na giełdzie polskiej spółki pod względem kapitalizacji - jest o ponad 30 mld zł więcej wart. Ostatni miesiąc był dla akcjonariuszy całkiem udany, bo kurs urósł o 8,7 proc., o 2,5 pkt proc. bardziej niż WIG, dzięki czemu cena pierwszy raz od sierpnia ubiegłego roku przekroczyła 70 zł. Inwestorzy szybko przełknęli gorzką pigułkę, jaką była informacja o zwiększeniu o 11 mld zł kosztów inwestycji petrochemicznej w projekt Olefiny III. Być może pomogła perspektywa wypłaty sutej (5,5 zł na akcję) dywidendy - prawo do niej będą mieć posiadacze akcji na koniec sesji 8 sierpnia (po tym dniu papiery będą już pozbawione prawa do dywidendy). 10 sierpnia zaplanowano natomiast publikację wyników za I półrocze. Konsens prognoz według agencji Bloomberg to 9 mld zł EBITDA (w I kwartale było to 17,1 mld zł).

2. KGHM

W dniu, w którym raport półroczny opublikuje Orlen, dywidendę za 2022 r. na rachunki akcjonariuszy przeleje KGHM. Będzie to jednak zaledwie 1 zł na akcję (4 proc. ubiegłorocznego zysku), co nie osłodzi inwestorom słanych stóp zwrotu w ostatnich miesiącach. W rok kurs urósł ledwie o 9,3 proc. wobec 32-procentowej zwyżki WIG. Większość tego wzrostu wypracowana została zresztą przez KGHM w lipcu, a impulsem stała się zwyżka cen miedzi w ślad za informacjami o stymulacji gospodarki w Chinach. Entuzjazm inwestorów szybko jednak opadł, a analitycy przyznają, że o ile w długim terminie sytuacja na rynku miedzi powinna być bardzo dobra (ze względu na transformację energetyczną, warto jednak śledzić także informacje o skuteczności nadprzewodników, do których produkcji wykorzystywana byłaby m.in. miedź), to w krótkim przeważają obawy o spadek popytu. Koncernowi ciąży też wzrost kosztów pracy, paliwowych i energetycznych.

3. CD Projekt

Inwestorzy w końcu doczekali się “wyczyszczenia” rejestru Komisji Nadzoru Finansowego z krótkich pozycji na akcje producenta gier. Przez wiele miesięcy widniało tam zwykle kilka funduszy grających na spadek notowań. Sytuacja zaczęła się zmieniać w czerwcu po ogłoszeniu daty premiery rozszerzenia “Cyberpunka“. Kurs podniósł się wówczas z około 130 do 170 zł, co skłoniło fundusze do zmniejszenia lub nawet zamknięcia pozycji. Zdania o atrakcyjności akcji spółki nie zmieniła jednak na razie większość analityków, wciąż dominują bowiem rekomendacje ”sprzedaj“. Według danych agencji Bloomberg, negatywny wydźwięk ma 14 z 22 aktualnych rekomendacji.

4. XTB

Akcje brokera jeszcze nigdy nie były tak wysoko w rankingu PB. Systematycznie rósł jednak kurs (w tym roku o ponad 40 proc.) i pozycja giełdowa (początek czwartej dziesiątki pod względem wartości free floatu), a w ślad za tym zainteresowanie drobnych inwestorów. W lipcu grali oni pod sutą dywidendę (prawie 12 proc.) oraz wstępne wyniki za II kwartał. Te okazały się być niższe od oczekiwań analityków, więc kurs spadł z historycznego szczytu.

5. Allegro

Analitycy, którzy w większości pozytywnie oceniają potencjał wzrostu notowań spółki, nie spodziewają się, by w drugim kwartale olśniła ona wynikami. Konsens prognoz zakłada rezultaty zbliżone do osiągniętych w I kwartale - EBITDA ma sięgnąć 539 mln zł (wobec 531 mln zł w I kwartale), a zysk netto 170 mln zł (157 mln zł w I kwartale). Na rezultaty trzeba będzie jednak poczekać bardzo długo, bo publikację raportu półrocznego zaplanowano na 28 września. Około miesiąc wcześniej można się jednak spodziewać wstępnych danych - te za I kwartał były lepsze od oczekiwań ekspertów.

6. PKO BP

Akcje największego polskiego banku - podobnie jak cały sektor - są w tym roku silne na tle rynku, ale w portfelu WIG-Banki instytucja jest średniakiem jeśli chodzi o stopę zwrotu. Znacznie wyższe mają nie tylko Pekao, ale także “frankowe” Santander, mBank i Millennium. Jednym z powodów mogą być płonne nadzieje na wypłatę dywidendy za 2022 r. - UKNF niedawno podtrzymał negatywną opinię w tej sprawie. Nadzorca uważa, że konieczne jest utrzymanie przez bank ostrożnego podejścia w zakresie polityki dywidendowej w związku z m.in. dużą niepewność wynikającą z potencjalnych kosztów ryzyka prawnego związanego z portfelem kredytów we franku oraz możliwym pogorszeniem jakości kredytowej portfela wskutek wysokiej inflacji i możliwym ograniczeniem wzrostu gospodarczego. W czerwcu na walnym zgromadzeniu akcjonariusze banku zdecydowali o przekazaniu 1,6 mld zł na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy zaliczkowej. W 2022 r. bank wypłacił 1,83 zł dywidendy na akcję. Wcześniej przez trzy lata nie dzielił się zyskiem.

24 sierpnia bank przedstawi wyniki za II kwartał. Analitycy spodziewają się 2,3 mld zł zysku netto (konsens Bloomberga).

7. JSW

Dywidendy za 2022 r. nie doczekali się też akcjonariusze górniczej spółki, mimo że ta wypracowała rekordowe wyniki. To już jednak historia, a teraźniejszość to bardzo prawdopodobna konieczność uiszczenia podatku od nadzwyczajnych zysków oraz nie najlepsza koniunktura na rynku węgla koksowego. Chińskie dane makroekonomiczne są słabe od wielu kwartałów, słabnie wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych, niekorzystne są też odczyty przemysłowego PMI w Europie. Tymczasem Australia zamierza zwiększyć eksport swojego węgla, co będzie pochodną otwarcia nowych kopalń. Głównie z tych powodów Paweł Puchalski, analityk Santandera, obniżył cenę docelową akcji spółki do zaledwie 15 zł - to o 60 proc. mniej niż kosztują na GPW.

8. Alior Bank

Akcje banku to tegoroczna gwiazda sektora, nic więc dziwnego, że znalazły się na radarach drobnych inwestorów. Bank ma zdrowszy portfel, rosnącą akcję kredytową i w II kwartale odnotował najwyższy kwartalny wynik w historii.

9. Tauron

Długo oczekiwana decyzja o wydzieleniu aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego została ogłoszona na początku lipca, co spowodowało, że kursy spółek z branży wystrzeliły. Zdjęcie ciężaru ma zmienić oblicze przede wszystkim Tauronu, ale inwestorzy powinni dmuchać na zimne - spółki energetyczne otrzymały oferty niewiążące od skarbu państwa, a warunki transakcji mogą się jeszcze zmienić.

Tauron miałby sprzedać swoje aktywa za 1 zł. Jednocześnie z jego 6,3 mld zł zadłużenia część (652 mln zł) zostanie przekonwertowana na kapitał własny wydzielanej spółki, część (2,1 mld zł) będzie spłacana przez osiem lat, a reszta – czyli większość - ma zostać spłacona przez NABE z kredytu udzielonego NABE przez banki.

10. PGE

Z tych samych powodów, co Tauron, wzrosły notowania i zainteresowanie akcjami największej spółki w branży. PGE dostała ofertę sprzedaży spółki zależnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) za 849 mln zł. Ponadto zadłużenie PGE GiEK, w kwocie 5,4 mld zł, będzie spłacane przez osiem lat. Spłata 70 proc. długu zostanie objęta gwarancją państwa.

11. Medicalgorithmics

Spółka, która długo borykała się z problemami, dostała drugą szansę od inwestorów i urasta do miana tegorocznej gwiazdy GPW. Stopa zwrotu od początku roku to 187 proc., co jest zasługą wiary w zmianę modelu biznesowego. Firma w nowej strategii skupiła się na udostępnianiu oprogramowania do analizowania wyników.

12. Auto Partner

Akcje spółki o wielu miesięcy są w gronie faworytów analityków z BM BNP Paribas i właśnie w tym biurze w lipcu znalazły się w trójce najpopularniejszych. Eksperci doceniają tempo wzrostu przychodów spółki (w II kwartale wzrosły o 33 proc. po wzroście o 31 proc. w I kwartale). Podkreślają, że sprzyja jej utrzymujący się trend na rynku aftermarket (wysoki wiek aut, niższe rejestracje nowych pojazdów i długi czas oczekiwania na nowe auta, odroczenie napraw, niższa popularność komunikacji zbiorowej), co przy mocnym bilansie oraz dalszej intensyfikacji sprzedaży zagranicznej będzie wsparciem wyników w najbliższych kwartałach.