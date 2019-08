Aforti i Mintos rozstają się w niezgodzie

Współpraca polskiej firmy pożyczkowej i łotewskiej platformy do inwestowania świetnie się układała. Do czasu. Partnerów mocno poróżniły problemy z rozliczeniami

Firma pożyczkowa jest perłą w koronie giełdowego Aforti Holdingu, który oplata wianuszek spółek finansowych z kompleksową ofertą dla małych i średnich przedsiębiorców. Jednym z trzech źródeł finansowania akcji pożyczkowej przez Aforti Finance, obok obligacji korporacyjnych i kapitałów własnych, jest łotewski Mintos. To właściciel platformy peer to peer o zasięgu globalnym, na której Aforti wystawia na sprzedaż udzielone już pożyczki, by kupili je inwestorzy indywidualni z całego świata, zarabiając na transakcji średnio 12 proc. Dla firmy pożyczkowej to drogie źródło finansowania, ale łatwo dostępne i… legalne. Dlatego też nieco ponad rok temu Klaudiusz Sytek, szef Aforti Finance, zachwalał model biznesowy łotewskiego fintechu i informował, że dzięki platformie peer to peer (P2P) spółka finansuje około 30 proc. pożyczek. Wiosną tego roku Łotysze obniżyli jednak rating firmy pożyczkowej do poziomu C+, a następnie w sierpniu na kilka dni zawiesili handel jej pożyczkami. Wtedy wszystko się zmieniło.