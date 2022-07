Lufthansa odwołuje kolejne loty w wakacje

Z powodu obecnych problemów z obsługą pasażerów na lotniskach, Lufthansa zadecydowała o wykreśleniu kolejnych lotów ze swoich rozkładów. Jak potwierdził w środę we Frankfurcie rzecznik przewoźnika, do końca sierpnia nie odbędzie się ok. 2 tys. połączeń z największych lotnisk we Frankfurcie i Monachium.

To już trzecia fala anulowanych rejsów Lufthansy tego lata; wcześniej odwołano już prawie 3,7 tys. lotów na lipiec i sierpień. „Dzisiaj doszło kolejne 2 tys. odwołanych połączeń w okresie ostatnich sześciu tygodni” - wylicza portal RND.

Jak zapewnił w środę rzecznik, Lufthansa będzie odwoływać loty do wakacyjnych destynacji „tylko w absolutnie wyjątkowych przypadkach”. „Przede wszystkim chcemy odciążyć poranne i wieczorne natężenia ruchu. W tych porach obsługa naziemna w terminalach jest przeciążona, nie nadąża z obsługą pasażerów oraz bagażu” – tłumaczył rzecznik. Podkreślił, że przede wszystkim anulowane zostaną krótkie połączenia krajowe lub do krajów sąsiednich, gdzie istnieją dobre alternatywy transportowe.

We Frankfurcie, największym niemieckim porcie lotniczym, szczyt wakacyjnego obciążenia jeszcze nie nadszedł. Jak zakłada Lufthansa, będzie miał on miejsce w weekend 22-24 lipca, kiedy to zaczynają się wakacje w Hesji i Nadrenii-Palatynacie.