Prowadzisz firmę? Nie przegap tych informacji

Przed sądem:

To nie pracownik ma dowieść, że szefowie pogorszyli mu warunki pracy na skutek doniesienia o nieprawidłowościach. Według unijnej dyrektywy w konfrontacji z firmą ma on mniejsze możliwości dochodzenia swoich racji. Dlatego to na pracodawcy spocznie ciężar dowodu w sprawie doznanego przez sygnalistę uszczerbku dotyczącego zatrudnienia.

Adobe Stock