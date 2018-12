To musisz wiedzieć dziś rano 10 XII 2018

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ważne

Energetyka. Sprzedawcy dadzą rabat gospodarstwom domowym, a koszty pokryje Fundusz Rekompensat Wzrostu Cen Energii Elektrycznej. Biznesowi odbiorcy prądu sami będą musieli postarać się o wyrównanie. Więcej na pb.pl

Tym będą żyły rynki. Drugi tydzień grudnia na rynkach finansowych zdominowany będzie przez głosowanie ws. brexitu. Inwestorzy otrzymają także kolejną porcję danych, również z Polski. Więcej…

Fundusze obligacji. GetBack i Leszek Czarnecki wywołały efekt domina. Jeśli dodać do tego kwestie makroekonomiczne, to wynikowa klapa gotowa. Więcej na pb.pl

Ze spółek i o spółkach

Getin Noble – Komisja Nadzoru Finansowego obniżyła do 1,29 pkt. proc. z 1,71 pkt. proc. wcześniej dodatkowy wymóg kapitałowy dla grupy Getin Noble Banku związany z ryzykiem walutowych kredytów hipotecznych. Więcej...

PGNiG – Kurs PGNiG znalazł się dziś na najwyższym poziomie w historii. Akcje drożeją wraz z poprawiającymi się wynikami spółki. Więcej...

LPP – Założyciel LPP dopiero rozkręca się w Puro Hotels. Planuje zwiększyć udziały i marzy mu się zbudowanie europejskiej sieci. Wie, jak to się robi. Więcej na pb.pl

Gino Rossi – Gino Rossi złożyło PKO BP ofertę sprzedaży 100 proc. spółki Simple za 0,5 mln zł. Więcej...

Wielton, WDX – Cztery projekty za prawie pół miliarda: dwie firmy reinwestują, a fińska Stalatube i polski WDX to nowicjusze w łódzkiej strefie. Więcej na pb.pl

Polenergia – Po ogłoszeniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne wstępnych wyników aukcji głównej na rok 2022 roku Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS) i Mercury Energia, spółki zależne od Polenergii, zawarły umowy mocowe w łącznej wysokości 113,8 MW. Więcej...

OTL – Termin spłaty kredytu inwestycyjnego w wysokości do 50 mln zł został przedłużony do 20 grudnia, a limit kredytowy i kredyt obrotowy spółka będzie mogła spłacić do 16 stycznia 2019 roku. Więcej...

NextBike – Nie udało się w listopadzie, nie uda się też na początku grudnia. Mevo, czyli trójmiejski system rowerowy, ma coraz większe opóźnienie. Więcej na pb.pl

Tauron – Po publikacji przez PSE ceny zamknięcia aukcji mocy na 2022 rok (198,00 zł/kW/rok) spółka oszacowała, że jej przychody z tego tytułu wyniosą 83,6 mln zł. Więcej...

Altus, Dębica – Altus TFI zmniejszył zaangażowanie w Firmie Oponiarskiej Dębica z 6,14 proc. akcji i głosów do 4,89 proc. - podała spółka w komunikacie. Obecnie Altus TFI ma 674.328 akcji Dębicy. Więcej...

Handlowy – Bank Handlowy chce w latach 2018-2021 przeznaczać nie mniej niż 75 proc. zysku na dywidendę. a w latach 2019-2021 utrzymywać wskaźnik ROE powyżej 10 proc. Więcej...

Lotos, Orlen – Analitycy Trigon DM w raporcie z 29 listopada podwyższyli rekomendację dla Lotosu do "kupuj" z "trzymaj", a cenę docelową do 100 z 74,2 zł. Utrzymali rekomendację "sprzedaj" dla PKN Orlen, ale podwyższyli cenę docelową do 102 zł z 92,86 zł. Więcej...

Ursus – Ursus podpisał umowę o współpracy z tureckim producentem ciągników rolniczych Tumosan Motor ve Traktör Sanayi, która ma poszerzyć ofertę produktową polskiej firmy. Więcej...

Monnari – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Monnari Trade w listopadzie wyniosły 25,5 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 15,91 proc. Więcej...

Inter Cars – Skonsolidowane przychody grupy Inter Carsu w listopadzie 2018 roku wyniosły 772,7 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 14,3 proc. Więcej...

KGHM – KGHM wybuduje szyb wdechowy GG-2 na terenie Gminy Żukowice. Więcej...

Wczoraj na rynkach

Polska: Amerykanie nie pozwolili na wzrosty na GPW

USA: Rynkowy chaos na nowojorskich parkietach

Kalendarium

Kalendarium wydarzeń w spółkach Bankier.pl

Historia

1926 – Powołano Radę Finansową.

1948 - ONZ uchwaliła Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

1975 – Utworzono Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

1980 – Powstał Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

2005 – Wystartowała rosyjska telewizja informacyjna w języku angielskim Russia Today.