To musisz wiedzieć dziś rano 27 XII 2018

Giełda. Jest ich mniej i w większości wyraźnie zbiednieli. To nie był dobry rok dla giełdowych miliarderów. Więcej…

Rady nadzorcze. Resort sprawiedliwości ugiął się pod presją i wykasował zapis ścigania członków rad nadzorczych za nieumyślne, nieświadome szkody. Więcej…

Fundusze. Zarabianie na globalnej hossie okazało się niemałym wyzwaniem dla polskich TFI. Udało się to kilku funduszom, z czego odporna na pierwsze spadki na giełdach okazała się garstka. Więcej…

Giełda. Rok 2018 był dla polskiego rynku kapitałowego rokiem porażki na wielu polach. Jednym z nich była kwestia exodusu z GPW, który nie tylko przybrał na sile, co rozrósł się do niespotykanej dotąd skali. Więcej…

Catalyst. Zamiast oczekiwanych rekordów, załamanie rynku. Wartość publicznych emisji spadła o połowę, a i tak statystykę ratują emisje Orlenu, na które przypadło 66 proc. rynku. Więcej…

Ciech. Grupa Ciech zamierza pozyskać dodatkowe finansowanie dłużne w wysokości do 500 mln zł - poinformowała spółka w uzasadnieniu projektu uchwały na NWZ, zwołanego na 28 stycznia 2019 r. Więcej…

ABC Data. Also chce zostać liderem rynku dystrybucji IT w Polsce, więc ogłosiło wezwanie do sprzedaży akcji spółki z GPW. Więcej…

Fast Finance Miliony udzielonych i niespłaconych pożyczek, zmanipulowany raport finansowy i komornicy pukający do drzwi wrocławskiego windykatora. Fast Finance balansuje nad przepaścią. Więcej…

mBank. Małżeństwo Barbara i Krzysztof K. wygrało z mBankiem. Sąd odwoławczy zmienił w poniedziałek wyrok sądu I instancji i zasądził od mBanku na rzecz pary kwotę ponad 61,9 tys. zł wraz z odsetkami. Więcej…

Producenci gier. Ponad połowa spółek gamingowych kończy rok na minusie. Ilość nie przeszła w jakość. Więcej…

USA – Poświąteczne mega odbicie na Wall Street

