WIG20 doszedł do krawędzi... i zrobił krok naprzód. W sierpniu indeks spadł o 11 proc., a wrzesień zaczął od przeceny o około 2 proc., co oznacza złamanie kolejnej okrągłej bariery - tym razem to 1500 pkt. Tak nisko WIG20 nie był od kwietnia 2020 r., kiedy odbijał po pandemicznym krachu. Licząc od początku roku indeks stracił 32 proc., co czyni go najgorszym na świecie.