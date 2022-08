Pandemia zmusiła część restauratorów do rozpoczęcia cyfryzacji i już się nie cofną, ale też niekoniecznie posuną dalej – wykonali plan minimum i działają dalej. Wynika to po prostu ze złożoności biznesu gastronomicznego i braku czasu, bo często albo myśli się głównie o utrzymaniu lokalu, albo jest tak wielu gości, że trudno zajmować się czymś innym. W innej sytuacji są duże sieci restauracyjne, które mają całe zespoły stworzone do szeroko rozumianych działań innowacyjnych. W efekcie widać innowacyjną przepaść między nimi oraz pojedynczymi gastronomami.

W tej branży dobrze widać korelację między życiem prywatnym i zawodowym. Jeśli restauratorzy są jako konsumenci otwarci na nowe technologie, to będą je wdrażać we własnym biznesie, a jeśli są raczej konserwatywni, to tacy pozostaną w prowadzeniu firmy. Dlatego trafiamy przede wszystkim do tej pierwszej grupy, sprzyja nam to, że wprowadzamy nasze wirtualne marki gastronomiczne sami, a restauratorzy mogą dalej koncentrować się na dotychczasowej działalności.