Prowadzisz firmę? Nie przegap tych informacji

Zmiany przepisów, nowe podatki, pieniądze na rozwój firmy – wszystko, co warto wiedzieć, prowadząc biznes. Zapraszamy do lektury.

1. To ostatnie dni na złożenie deklaracji PIT za ubiegły rok. Cyberprzestępcy tylko czekają na nasz pośpiech i brak uwagi. Dla nich to czas żniw. Odkładasz złożenie PIT na ostatnią chwilę? Uważaj na oszustów

Haker czeka na błąd: Przestępcy wyłudzający dane osobowe nie próżnują. Wykorzystują presję czasu i związany z nią pośpiech. Adobe Stock

2. Odpowiedzialność finansowa za urazy, do których doszło w związku z wykonywaną pracą, leży po stronie pracodawcy. Jaką ochronę daje polisa OC? Kto zapłaci za wypadek przy pracy?

Coraz więcej wypadków: W minionym roku w wypadkach przy pracy zostało poszkodowanych aż 68,8 tys. osób. To o 9,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Adobe Stock

3. Pierwszy kwartał był najlepszy w całej historii branży faktoringowej. Jej obroty wzrosły aż o jedną trzecią. Faktoring bije rekordy.

4. Co robić, by nie wpaść w tryby sankcji? W związku z ograniczeniami w obrocie gospodarczym z Rosją firmy powinny przeprowadzić drobiazgowy audyt swoich powiązań biznesowych. To niełatwe, ale konieczne.

Audyt przed wysyłką: Czy wiesz, gdzie ostatecznie trafia twój towar? Znasz jego całą drogę i wszystkich pośredników? Masz pewność, że któryś nie figuruje na liście sankcyjnej? Sprawdź ten łańcuch, zanim wyślesz w świat kolejny kontener. Toru Hanai

5. Eksporterzy mogą skorzystać przez wojnę. Polskie firmy mają szansę na przejęcie ukraińskiego rynku po firmach z Rosji i Białorusi. Jednak handel z krajem objętym wojną to spore ryzyko.

6. Jak uniknąć niedoubezpieczenia? Przedsiębiorcy nie aktualizują sum ubezpieczenia, przez co zabezpieczenie ich majątku może być bardzo niedoszacowane. W przypadku nieszczęśliwego zdarzenia efektem byłoby obniżone odszkodowanie.

Polisa, która nie chroni: W warunkach wysokiej inflacji łatwo o niedoubezpieczenie. Najprostszym sposobem na uniknięcie problemu jest aktualizacja sum ubezpieczenia. Adobe Stock

7. Objaśnienia fiskusa pomagają przedsiębiorcom prowadzącym innowacyjną działalność sięgać po zachęty podatkowe. Czy możesz skorzystać z ulgi?

Niższe daniny: Ulga B+R i mechanizm IP Box to rozwiązania, które powinny zdopingować przedsiębiorców do prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych. Adobe Stock

8. Dotacje dla MŚP na obieg zamknięty. Aby wdrożyć nowe plany biznesowe przyjazne środowisku, firmy potrzebują wsparcia finansowego i szkoleniowego. Już teraz jej ono dostępne, a w nowej perspektywie będzie go jeszcze więcej.

Zastrzyk kapitału dla ekofirm: W nowej perspektywie finansowej na dofinansowanie będą mogły liczyć firmy, które pozytywnie wpływają na środowisko. materiały prasowe