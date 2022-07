Prowadzisz firmę? Nie przegap tych informacji

Ryzykowne ścieżki:

Jak to ujął autor zmian w k.s.h., stanowią one normatywne dostrzeżenie faktu, że ryzyko to istotny element prowadzenia biznesu. Jeśli podjęcie go jest uzasadnione, może przynieść wiele korzyści spółce, jej wspólnikom, akcjonariuszom i państwu.

Adobe Stock