Prowadzisz firmę? Nie przegap tych informacji

Stopniowanie kar:

Sankcje za nieprzestrzeganie nakazów i zakazów z ustawy o ochronie sygnalistów będą zróżnicowane i zależne od dolegliwości danego naruszenia dla osoby, która go doświadczyła – wyjaśnia projektodawca. Najłagodniejsza to grzywna, najostrzejsza to pozbawienie wolności.

