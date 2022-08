Prowadzisz firmę? Nie przegap tych informacji

Zmiany przepisów, nowe podatki, pieniądze na rozwój firmy – wszystko, co warto wiedzieć, prowadząc biznes. Zapraszamy do lektury

1. Wydatki przedsiębiorstw rosną. Wpływ na to ma m.in. wysoka inflacja i wyższe składki ZUS. Co zrobić, żeby zmniejszyć koszty działalności gospodarczej? 5 pomysłów na obniżenie kosztów firmy

Jak ograniczyć wydatki: Przedsiębiorcy zastanawiają się, co zrobić, żeby zmniejszyć koszty prowadzenia działalności. Prezentujemy kilka sposobów, które pomogą im zaoszczędzić. Adobe Stock

2. Przy dynamicznym wzroście kosztów działania firm transportowych każda szansa na możliwość ograniczenia wydatków cieszy. Taką możliwość dają nowe przepisy. Jak przewoźnicy mogą skorzystać na Polskim Ładzie?

3. Bolączką przedsiębiorców są niepłacący na czas kontrahenci. Jakie działania można podjąć, aby zapobiec opóźnieniom w regulowaniu należności? Jak chronić firmę przed zatorami płatniczymi?

4. Co trzeci bankrut i co czwarta restrukturyzowana firma nie płaciła należności już dwa lata przed ogłoszeniem niewypłacalności. Ile mija od wpisu do KRD do upadłości?

5. W sierpniu wiele firm wciąż rekrutuje do prac wakacyjnych. Do poszukiwania zatrudnienia warto się odpowiednio przygotować. Praca sezonowa: pamiętaj o tych zasadach.

Kilka ważnych zasad: Sporo młodych osób już podjęło wakacyjne zatrudnienie, ale są też tacy, którzy nadal go szukają. Na co warto zwrócić uwagę, aby uniknąć późniejszych problemów? Adobe Stock

6. Wyjaśnienia osób zalegających z płatnościami mogą wprawić w osłupienie. Jakie wymówki stosują dłużnicy?

7. Referendum strajkowe będzie weryfikowane pod względem legalności. To jeden z przepisów przyszłej ustawy, który cieszy pracodawców. Co jeszcze zmieni się w sporach zbiorowych?

Koniec uśpionych sporów: Obecne prawo nie określa, jak długo może być prowadzony spór. Nie wskazuje też skutecznej formy jego zakończenia. Jego strony często nie robią nic, aby rozwiązać konflikt, więc trwa on nawet latami. Nowa ustawa ma położyć kres takim uśpionym sporom. Adobe Stock

8. Zielona linia, zielona skrzynka, badania ankietowe na temat satysfakcji z wykonywanej pracy. To niektóre sposoby, które pomagają zmniejszyć skalę mobbingu. Jak przeciwdziałać mobbingowi w firmie?

Rozstrzyga sąd: Brakuje rozwiązań prawnych umożliwiających rozstrzyganie kwestii związanych z mobbingiem przez inspektora pracy. Jedynym organem uprawnionym do tego jest sąd. Daniel Dmitriew / Forum

9. Odpowiednio sporządzona dokumentacja powypadkowa zwiększa bezpieczeństwo pracy i obniża koszty ponoszone przez firmy. Jak nie przepłacić składki wypadkowej?