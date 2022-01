To musisz wiedzieć dziś rano 12 I 2022

1. Oto 14 spółek rozchwytywanych przez drobnych inwestorów>>

2. Na GPW jest tanio, ale brakuje kapitału - uważa Konrad Łapiński, zarządzający Total FIZ, który koncentruje uwagę na małych i średnich spółkach. Więcej...

3. To już dziś. O godz. 11 rozpocznie się konferencja, w trakcie której PKN Orlen pokaże partnerów, którym sprzeda niektóre aktywa Lotosu. To warunek, pod którym Komisja Europejska zgodziła się na wielkie paliwowe przejęcie. Więcej...

4. Anna Milewska została odwołana z funkcji prezesa Skarbca TFI. Jej obowiązki przejmie Piotr Szulec, do tej pory członek zarządu. Więcej...

5. Dadelo, rowerowy e-sklep z grupy Oponeo.pl szacuje, że w dwa lata zwiększył przychody dwuipółkrotnie. Korzysta na zaopatrzeniu lepszym niż u części konkurentów. Więcej...

6. W roku 2021 r. napływ drobnych inwestorów na giełdę wyhamował. Brokerzy otwierali nieco więcej rachunków niż zamykali. Więcej...

7. Nationale-Nederlanden PTE ujawniło się w akcjonariacie giełdowego producenta gier 11 bit studios. Więcej...

8. Echo zawarło z niemiecką spółką Farkas umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości w Łodzi przy ul. Milionowej, na której znajdują się dwa biurowce. Więcej...

9. Przebieg wtorkowych notowań na amerykańskich giełdach sugeruje, że inwestorzy pogodzili się z tym, że Fed prawdopodobnie będzie musiał w tym roku kilkakrotnie podwyższać stopy procentowe, co dla spółek dużego wzrostu i ogromnej kapitalizacji nie jest dobrym sygnałem. I to właśnie rynek Nasdaq, który w poniedziałek zaliczył spektakularne odbicie, we wtorek również był motorem zwyżki. Więcej...

10. Jerome Powell, przewodniczący amerykańskiej Rezerwy Federalnej wyraźnie dał do zrozumienia, że władze monetarne nie zawahają się – jeśli będzie taka konieczność – podjąć zdecydowane działania w celu wyhamowania inflacji i zapewnienia tzw. pełnego zatrudnienia, informuje Bloomberg