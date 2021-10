Jak zrobić więcej, robiąc mniej?

Lepszej rady na temat produktywności nie usłyszysz: skoncentruj się na kilku najważniejszych zadaniach, a resztę sobie odpuść.

Życie to nieustanny wyścig z czasem — mówi Roy Grace, bohater powieści kryminalnej „Czekając na śmierć“ Petera Jamesa. Czuje się jak uczestnik turnieju telewizyjnego, w którym nie ma nagrody za wygraną, bo rozgrywka nigdy się nie kończy. Na każdego mejla, na którego zdołał odpowiedzieć, do jego skrzynki pocztowej wpada 50 kolejnych. Zanim zdąży rozwiązać dany problem, musi się zmierzyć z tuzinem następnych. Skąd my to znamy?