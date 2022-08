To musisz wiedzieć dziś rano 1 VIII 2022

1. Jeden z małych funduszy obligacji długoterminowych zarobił w miesiąc tyle, ile w dobrych czasach zarabiały fundusze akcji. Jego zarządzający przekonuje, że to doskonały czas na kupowanie papierów dłużnych. Więcej...

2. Oto 10 spółek polecanych na sierpień>>

3. PKN Orlen poinformował, że połączenie z Grupą Lotos zostało wpisane do KRS. Otwiera to drogę do wykreślenia drugiej ze spółek z WIG20. Więcej...

4. Kruk ma pieniądze i miliony klientów. Chce wykorzystać te atuty, by stworzyć platformę do oszczędzania i zarabiania. Do realizacji pomysłu zaprosi start-upy. Więcej...

5. Odbicie notowań obligacji przekłada się już na wyniki funduszy i dalej – na rynek obligacji korporacyjnych. Dino pozyskało z emisji 170 mln zł, a R. Power 80 mln zł (choć najprawdopodobniej objął ją EBOiR, to i tak jest to pozytywny sygnał). Minusy? Rynek już jest wykupiony. Więcej...

6. PGNiG, którego kurs w piątek poszybował po informacji o parytecie wymiany w planowanej fuzji z PKN Orlen, przedstawił szacunkowe dane finansowe za II kwartał.

7. W drugim kwartale drastycznie zmalała liczba sprzedanych mieszkań, ale ceny nadal rosną. Do sprzedaży trafiło dużo nowych, jednak blisko połowy z nich prawdopodobnie nie da się kupić. Więcej...

8. Adiuvo Investments znów sprzedało akcje Airwaya Medix. Tymczasem kończy się wskazany w raporcie bieżącym termin uzgadniania dokumentacji prawnej, dotyczącej docelowej umowy partnerskiej Airwaya z BICI Solutions.

9. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny SimFabric, przygotowany w związku z planem przejścia na rynek główny GPW. Nie jest planowana emisja akcji.

10. Polenergia przedstawiła wstępne dane finansowe ze I półrocze 2022.