Wtorek na rynkach finansowych 24 III 2020

Zapraszamy do śledzenia relacji z wydarzeń na rynkach finansowych. Akcje, obligacje, surowce, waluty i makro.

21:14 To była najlepsza sesja dla indeksu Dow Jones IA pod względem procentowego wzrostu od... 1933 r. Wskaźnik blue chipów zdrożał o ponad 11,3 proc.). Więcej...

20:15 Tymczasem prezydent USA Donald Trump nie byłby sobą gdyby znów nie wzbudził kontrowersji swoją wypowiedzią. Tym razem stwierdził, że kwarantanna zabije więcej ludzi niż sam koronawirus. Więcej...

20:05 Badania laboratoryjne potwierdziły koronawirusa u kolejnych 40 osób; łączny bilans wzrósł we wtorek wieczorem do 884 przypadków. Zmarła dziesiąta osoba.

19:52 Ropa powoli odrabia straty. Odmiana WTI we wtorek zdrożała o 2,8 proc. do 24,01 USD/b, choć w trakcie dnia przekroczyła poziom 25 USD. Więcej...

19:35 Złoto zaliczyło kolejną rekordową sesję, drożejąc w ujęciu procentowym najmocniej od 11 lat. Więcej...

17:29 WIG20 zakończył sesję zwyżką o 3,24 proc. do 1451 pkt. 198 spółek wzrosło, 126 spadło, notowania 46 nie zmieniły się.

17:03 Kurs EUR/PLN może w najbliższym czasie pozostawać w okolicy poziomu 4,60 - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem, skupowanie aktywów przez NBP działa stabilizująco na rynek długu, przez co rentowność krajowych 10-latek może kształtować się poniżej 1,80 proc. Więcej...

16:50 Na Wall Street szał zakupów: S&P50 rośnie o ponad 7 proc. Inwestorzy liczą na rychłe ogłoszenie planu stymulacyjnego za oceanem.

16:12 Na stronie www Mennicy Polskiej nie można już kupić małych sztabek złota - produkt jest obecnie wyprzedany.

15:50 Na stronie rządu ukazała się precyzyjna informacja nt. obostrzeń.

-można wyjsć do i z pracy

-można iść po niezbędne zakupy

-można wyprowadzić psa

-można sie przemieścić, by pomóc bliskiej osobie potrzebującej

-można iść na spacer, przy zachowaniu odległości od obcych osób

15:22 Sąd oglosił upadłość Elektrobudowy. Problemy spółki zaczęły się na długo przed wybuchem pandemii. Więcej...

14:46 Indeks dolara, pokazujący zmianę jego wartości wobec koszyka walut, spadał we wtorek nawet o 1,5 proc., najmocniej od 2016 roku. Tym samym zakończył dziesięciodniowy rajd wzrostowy, który wyniósł wartość dolara do rekordowego poziomu. Więcej...

14:33 Byki na Wall Street ruszyły z kopyta: S&P500 i Nasdaq rosną po otwarciu o ponad 5 proc.

Nasze indeksy zyskują od 0,5 do 2,3 proc.

14:32 Mamy 25 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych - Ministerstwo Zdrowia.

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 799/9 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

14:28 Klamka zapadła, igrzyska w Tokio przełożone na 2021 r.

13:39 Konferencja zakończona, więc wróćmy na rynki finansowe. A tu: WIG20 słabnie...

...złoty traci na wartości.

13:38 Nie będą zamykane np. sklepy z materiałami budowlanymi.

13:33 Obostrzenia zostają wprowadzone do 11 kwietnia, do soboty.

13:32 Zakaz nie obejmuje pomocy najbliższym w sposób bezpośredni. Pomoc osobom najbliższym jest dozwolona - mówi minister zdrowia.

13:29 Za monitorowanie zgodności z rozporządzeniem odpowiedzialna będzie policja, która będzie oceniać, czy wyjście jest zgromadzeniem, czy nie - Łukasz Szumowski.

13:26 Po to wdrażamy obostrzenia, by po świętach wielkanocnych sytuacja była taka, by Polacy mogli wrócić do pracy, by odbyły się egzaminy maturalne, a życie wróciło do nowej normalności - Mateusz Morawiecki.

13:25 W Polsce rozprzestrzenienie się koronawirusa jest równomierne, nie ma więc uzasadnienia do wydzielania i zamykania określonych obszarów - minister zdrowia.

13:22 Najpóźniej do czwartku rano zapisy tarczy antykryzysowej zostaną uzgodnione tak, by w piątek Sejm mógł ustawę przegłosować - Mateusz Morawiecki.

- Liczę na to, że ustawa wejdzie w życie w ciągu najbliższych kilku dni. Nawet jeśli zajmie to dłużej, to chcemy, by dla najmniejszych przedsiębiorców przepisy obowiązywały od 1 kwietnia - dodaje.

13:19 Rozdysponowaliśmy około 100 tys. testów, które są w laboratoriach. Doszliśmy do dziennego poziomu ok. 3 tys. na dobę - minister zdrowia.

Mamy zakontraktowane kolejne setki tysięcy testów - dodaje.

13:15 - Umiarkowane ograniczenie kontaktów międzyludzkich może prowadzić tylko do przesunięcia fali zachorowań. Jeśli nie pójdziemy dalej, nie uchronimy ludzkich żyć. Proszę o jeszcze większy wysiłek we wspólnym działaniu, aby ograniczyć wirusa. Zostańmy w domu wprowadzamy w życie.

Będzie zakaz wychodzenia z domu, poza wyjściami do sklepu, apteki, lekarza. Inne niezbędne wyjścia, jak wyprowadzenie psa czy naspacer nie oznaczają, że mamy się gromadzić na placach, bulwarach i grillować ze znajomymi - mówi Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

13:05 Kolejne obostrzenia, to:

- ograniczenia w przemieszczaniu się, które obowiązywać bedą od środy 25 marca. Możliwe będzie tylko wyjście do pracy, po niezbędne zakupy, wyjście z psem, wolontariat w walce z koronawirusem.

- ograniczenia liczby pasażerów w komunikacji publicznej (tyllko połowa miejsc siedzących),

- zakaz zgromadzeń, wyjątkiem wydarzenia, w których uczestniczą wyłącznie członkowie rodziny.

- utrzymane wszystkie dotychczasowe ograniczenia, dotyczące restauracji, galerii handlowych itp.

- Podejmujemy te decyzje, by "kupić czas" dla służby zdrowia - mówi Mateusz Morawiecki.

13:01 Obserwujemy cały czas wzrost liczby zachorowań. Zbliżamy się do 800 przypadków zachorowań, zgonów jest 9 - Morawiecki.

- Mniejszy przyrost niż się spodziewaliśmy, nie może nas usypiać - dodaje.

12:58 Kolejne obostrzenia są niezbędne, żeby zapanować nad rozprzestrzenianiem się koronawirusa - mówi Mateusz Morawiecki.

b960cf00-66b9-11ea-bc55-0242ac130003

12;26 Ciekawe informacje docierają z Włoch: od jutra mają być zamknięte stacje benzynowe przy autostradach.

12:23 Shinzo Abe, premier Japonii, proponuje przesunięcie igrzysk o rok.

12:16 Z Włoch dotarłuy wczoraj optymistyczne wieści, dotyczące spadku liczby przypadków nowych zachorowań i zgonów, niestety w Hiszpanii jeszcze do tego momentu epidemia nie dotarła. We wtorek odnotowano tam 514 zgonów (+24 proc. w porównaniu z poniedziałkiem) oraz 2696 nowych zakażeń (+20 proc.). Chorych jest już prawie 40 tys. osób.

Na całym świecie potwierdzonych zakażeń jest 383 tys., zmarło 16,6 tys. osób.

12:11 O godz. 12.45, odbędzie się konferencja prasowa Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, poinformowało CIR.

Być może ma to związek z informacjami nieoficjalnym, podanymi przez "Super Express". Chodzi o nowe obostrzenia, dotyczące obywateli. Wprowadzony ma być zakaz opuszczania domów w przypadkach innych niż wizyta w sklepie spożywczym, wyjście do pracy i do apteki.

Zakaz ma obowiązywać od 25 marca.

11:47 Po rekordowym wzroście w poniedziałek cena złota nadal idzie wyraźnie w górę.

11:41 Kontrakty na S&P500 urosły o 5 proc. do górnego limitu i handel nimi został wstrzymany.

11:12 Ryvu wchodzi w skład indeksu sWIG80, w którym dziś najmocniej rosną akcje DataWalk.

Spółka poinformowałą wczoraj o otrzymaniu zamówienia na sprzedaż licencji wieczystej oraz oraz pełne produkcyjne wykorzystanie platformy DataWalk w SSG Security Solutions Proprietary Limited z siedzibą w Centurion, RPA w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem publicznym, inwestygacją kryminalną i przeciwdziałaniem przestępczości.

Wartości zamówienia nie podano.

11:10 Ryvu to czysta spółka biotechnologiczna, więc trwające na globalnych rynkach turbulencje mają naszym zdaniem ograniczony wpływ na jego perspektywy. Co więcej, ma zapewnione finansowanie do 2021 r., więc nie powinno odczuć negatywnych efektów zmienności na rynkach - uważa Jonas Paciulis, analityk Edisona. Wycenił on akcje spółki na 67,4 zł. Na GPW kosztują 37,8 zł.

11:02 Indeksy europejskich rynków akcji idą mocno w górę pod wpływem nadziei, że ogłoszona stymulacja monetarna i fiskalna pomoże ograniczyć straty spowodowane przez epidemię koronawirusa. Więcej...

10:47 W związku z epidemią koronowairusa w najbliższych 2-3 miesiącach przychody mogą spaść o ok. 15-20 proc. – szacuje spółka informatyczna PGS Software. W związku z epidemią koronowairusa w najbliższych 2-3 miesiącach przychody mogą spaść o ok. 15-20 proc. – szacuje spółka informatyczna PGS Software. Więcej...

O PGS Software więcej piszemy dziś w "PB", bo to spółka, którą anailtycy w niedawnym badaniu Giełdowa Spółka Roku wskazali jako tą, której akcje poleciliby znajomym. Czytaj więcej...

10:25 Stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym 2020 r. wyniosła 5,5 proc. i była taka sama jak styczniu 2020 r. - podaje GUS.

9:59 Portfel zamówień grupy Asseco Poland na 2020 rok ma wartość 7,6 mld zł i jest o 22 proc. wyższy od wartości portfela zamówień na 2019 rok w analogicznym czasie ubiegłego roku. Więcej...

9:31 Bad news is a good news, przynajmniej w przypadku CCC, spółki, która przestała spłacać długi. Kurs jej akcji rośnie.

9:29 Producent gier mobilnych cały czas zwiększa miesięczne przychody z gry „Fishing Clash”. Na koniec roku miał 75 mln zł przychodów i nie wyklucza akwizycji. Więcej...

9:24 Sobiesław Pająk i Sylwia Jaśkiewicz, analitycy DM BOŚ, zawiesili rekomendacje dla 4 spółek: LPP, CCC, VRG i Agory. Powód? Czytaj więcej...

9:13 WIG20 zaczął sesję od wzrostu do 1449 pkt. (+3,1 proc.), ale szybko zawędrował do 1473 pkt.

9:11 Przemysław Kwiecień z XTB: Jeśli działania Fed będą skuteczne, powinny prowadzić do osłabienia dolara wobec głównych walut. W 2008 roku tak było, choć waluty rynków wschodzących (w tym złoty) traciły jeszcze przez kilka tygodni (choć na wstępie były mocno przewartościowane). Rynki akcji zareagowały pozytywnie, ale ugaszenie pożaru finansowego to tylko jeden z warunków zakończenia bessy (choć jest to warunek niezbędny). Dziś rano dolar mocno traci, złoty zaś zyskuje, choć nadal jest bardzo przeceniony.

8:39 Mamy 17 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych, podało Ministerstwo Zdrowia w porannym komunikacie (komunikaty publikowane są 3 razy dziennie).

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 766/8 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

8:37 Złoty umacnia się o poranku.

8:11 Bank Goldman Sachs uważa, że bessy spowodowane wydarzeniami jednorazowymi różnią się od przeciętnych tym, że są krótsze, a straty mniejsze. Więcej...

8:09 Znany inwestor Mark Mobius uważa, że to dobry moment, aby kupić akcje chińskiego giganta e-commerce Alibaba Group Holding. Zwłaszcza, że zamierza je sprzedawać japoński Softbank. Więcej...

8:06 W najlepszym przypadku tempo PKB w całym roku wyniesie 0 proc. rok do roku, co oznacza jednak doświadczenie technicznej recesji i dwóch kwartałów z rzędu spadku PKB. Skok bezrobocia będzie bolesny, ale mniejszy niż wskazuje to spowolnienie PKB, ocenił główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki. Więcej...

7:57 Optymistyczne doniesienia z frontu walki z koronawirusem:

-Władze chińskiej prowincji Hubei ogłosiły, że pozwolą na wznowienie komunikacji od 8 kwietnia z miastem Wuhuan, epicentrum epidemii koronawirusa, która wybuchła w Chinach w grudniu ubiegłego roku. Więcej...

-320 osób zakażonych koronawirusem, a więc mniej niż w poprzednich dniach, zmarło w ciągu ostatniej doby w regionie Lombardia na północy Włoch - podały w poniedziałek tamtejsze władze. Zanotowano wzrost zakażeń o 1555, czyli także mniej niż dotychczas każdego dnia.

7:50 Znów gorąco będzie na akcjach CCC. Spółka złoży wnioski o odroczenie spłat z tytułu zadłużenia finansowego, wymagalnego na dzień 23 marca 2020 r. oraz zadłużenia, które stanie się wymagalne do 22 czerwca 2020 r. 20 mln zł z tytułu umów faktoringowych już nie spłaciła. Więcej...

7:46 W Azji mocne zwyżki, Kospi i Nikkei rosną po 7-8 proc. Więcej...

7:41 Komisja Nadzoru Finansowego zachęca banki do mądrej kreatywności w stosowaniu przepisów. W tym tygodniu spotka się z audytorami. Więcej...

7:39 10 rzeczy, które warto wiedzieć na początku dnia.

