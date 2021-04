Citi Handlowy zajął pierwsze miejsce w kategorii „bank wrażliwy społecznie” w XII edycji rankingu Złoty Bankier, „Pulsu Biznesu” i serwisu Bankier.pl.

Oczekiwania i regulacje związane z Europejskim Zielonym Ładem uczyniły z sektora finansowego katalizator pożądanych zmian. Pandemia natomiast pokazała wzajemne powiązanie kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Determinacja, by „budować na nowo” z troską o środowisko i klimat, będzie służyć wyrównywaniu szans grup narażonych na wykluczenie i szerzej - spójności społecznej.

Zwiększyło się wprawdzie zagrożenie marginalizacją, związaną z wypadnięciem z rynku pracy. Pandemia pokazała jednak również siłę solidarności społecznej i zaangażowania biznesu, także poza najbliższym otoczeniem. To szczególnie ważne zwłaszcza w Polsce, gdzie poziom zaufania społecznego jest rekordowo niski. Jeśli dziś mielibyśmy dokonać bilansu ubiegłego roku, to lekcja empatii i solidarności byłaby pozytywnym zwiastunem transformacji biznesu. Szczególnie ważne i warte nagrodzenia są inicjatywy takie jak #CisiBohaterowie i „Podwójna moc pomagania”. Bank Citi Handlowy jest niekwestionowanym liderem i prekursorem działań wolontariackich w Polsce. Zaczynając od początku lat 2000., rozwija je w największy i najbardziej wszechstronny program tego typu. Wyjątkowa skala zaangażowania pracownic i pracowników banku w czasie pandemii nie jest niespodzianką. To organizacja, w której kultura empatii i zaangażowania budowana jest od wielu lat. Citi Handlowy zasługuje na nagrodę, bo to także uhonorowanie wielu innych inicjatyw podejmowanych w czasie pandemii. Teraz równie ważne jest podtrzymanie postaw opartych na solidaryzmie społecznym. Sprzyjają one budowaniu tego, czego tak bardzo w Polsce dziś potrzebujemy – empatii i zaufania. W nurcie wspierania w różnej formie osób najbardziej potrzebujących, w tym poprzez zachęcanie do aktywności i współodpowiedzialności, mieści się też „Podwójna moc pomagania” Santander Banku Polska. Do tej akcji Bank zaprosił Marcina Dorocińskiego, co sprzyja wzrostowi świadomości, a tym samym zwiększeniu skali podejmowanych działań.

Inicjatywy Banku Millennium są ważne nie tylko ze względu na fakt, że kultura jest obszarem mocno doświadczonym przez pandemię. Konsekwencja w jej wspieraniu ma podwójne znaczenie. Idea pokazów Docs Against Isolation online niosła wartości artystyczne, ale również poczucie wspólnoty. O tym, że jako społeczeństwo bardzo tego potrzebowaliśmy, świadczy znakomita oglądalność.

Z kolei PKO BP w ramach akcji #zostanwdomu, promując zachowania pożądane ze względu na sytuację pandemiczną, jednocześnie edukował klientów nt. możliwości wykorzystania narzędzi i kanałów bankowości elektronicznej.