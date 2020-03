Cięcie stóp znów wystraszyło inwestorów

Poniedziałek przyniósł kolejną falę potężnej przeceny. Spadały ceny akcji, indeksy pikowały, traciła ropa, a nawet uważane za bezpieczną przystań, złoto. To już nie jest wyprzedaż. To prawdziwa panika.

21:10 Wall Street zaliczyła kolejny "czarny poniedziałek". Indeksy zniżkowały o dwucyfrowe wartości, a Dow Jones IA zaliczył trzecią pod względem wielkości korektę w swojej historii. Czy może być jeszcze gorzej? Więcej...

20:44 Bank inwestycyjny Goldman Sachs Group nie jest optymistą i oczekuje 5 proc. spadku PKB Stanów Zjednoczonych w II kw. A może być jeszcze gorzej. Więcej...

20:04 Ropa zeszła w poniedziałek poniżej poziomi 30 USD/b. Jest najtańsza od początku 2016 r. Więcej...

19:45 Złoto, mimo paniki na światowych rynkach nie ma dobrej passy. W poniedziałek straciło 2 proc. schodząc do najniższego poziomu od grudnia zeszłego roku. Więcej...

17:58 Na koniec dnia wielkie "BUM" z NBP.

Zarząd NBP poinformował o sięgnieciu po instrumenty, które mają wspomóc gospodarkę. Bank centralny ma też garść rad dla rządu i tłumaczy, dlaczego warto obniżyć stopy procentowe.

17:28 I jeszcze słowo o słabości banków.

Rafał Potyra z UBS szacuje, że obniżka stóp procentowych o 100 pkt baz. obniży o około 35 pkt baz. marąż odsektową netto PKO BP (co przełoży się na 12 proc. wyrwę w zyskach), w Pekao skutek to -25 pkt baz. (zysk na akcję -8 proc.), w Santanderze również 25 pkt baz (-7 proc.).

17:23 Załoga CD Projektu przechodzi w tryb prac zdalnej, a zarząd uspokaja, że dokłada wszelkich starań, by gra ukazała się w wyznaczonym (czyli już przesuniętym na wrzesień terminie).

Dziś CD Projekt zakonczył sesję na plusie.

17:10 WIG20 zamknął sesję na poziomie 1341 pkt. (-1,79 proc.). To bardzo blisko sesyjnego maksimum.

Ciekawie było też na szerokim rynku.

Na rynku głównym jest dziś:

✅23 spółki z zamknięciem co najmniej 20% powyżej minimum sesji

✅106 spółek z zamknięciem co najmniej 10% powyżej minimum sesji

DT lubi to. — Trystero (@TrysteroBlog) March 16, 2020

16:28 Unia Europejska proponuje zakaz podróży we wspólnocie na okres 30 dni (oczywiście nie absolutny).

16:10 Na godzinę przed końcem sesji taki był stan gry w WIG20.

16:08 Popołudniowa aktualizacja z Ministerstwa Zdrowia (w sumie 156 przypadków/ 3 ofiary śmiertelne).

Szanowni Państwo, mamy 6 nowych przypadków zakażenia #koronawirus, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą 3 osób z woj. mazowieckiego (Radom, Warszawa), 1 osoby z woj. małopolskiego (Kraków) i 2 osób z woj. śląskiego (Zawiercie). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 16, 2020

16:07 Oczekiwalibyśmy przywrócenia handlowych niedziel do końca 2020 roku. Co więcej, naszym zdaniem wskazany byłby czasowy zakaz sprzedaży na krótko na GPW, który z resztą wprowadziły już inne rynki. Czekamy na oficjalne ogłoszenie pakietu osłonowego, w którym zawarte zostaną również inne kwestie finansowania czy ulg podatkowych, ale także kwestie pracownicze dotyczące wynagrodzeń czy zasiłków - mówi Karol Półtorak, Wiceprezes Zarządu CCC.

15:43 Rynki akcji szybko redukują wcześniejsze straty. WIG20 już tylko minimalnie pod kreską.

15:39 Budimex poinformował o konsekwencjach pandemii dla działalności firmy.

15:28 Koronawirus torpeduje kalendarz korporacyjny - Creepy Jar odwołał walne, jest też wniosek akcjonariusza spółki Toya o odwołanie zgromadzenia.

15:18 Aktualizacja stanu gry w branży gamingowej:'

14.52 Po wznowieniu handlu indeks nadal spada, a strata sięga 11 proc.

Tymczasem w ślad za fatalnymi nastrojami w USA spada też wartość złotego - kurs EUR/PLN podskoczył do 4,42 zł, frank koszuje już natomiast prawie 4,2 zł.

14:30 Notowania S&P500 spadły na otwarciu o 7 proc., a ponieważ to dolne widełki, to handel został wstrzymany na kwadrans.

14:00 Tymczasem są spółki, które działają pełną parą (albo nawet jeszcze intensywniej).

Pabianicka firma Suwary poinformowała, że jej zakład zwiększył moce produkcyjne na dostawę butelek i kanistrów, przeznaczonych na środki dezynfekujące i aseptyczne. Więcej...

Kurs na razie nie reaguje.

13:58 Nie wiadomo, czy tłit prezydenta był napisany po tym, jak zobaczył sytuację na rynkach finansowych, w każdym razie poprawy tam nie widać - kontrakty na S&P500 od rana polskiego zcasu są wstrzymane z powodu dojścia do dolnego limitu. Niemal dwucyfrowe spadki notują też indeksy w Europie.

13:42 Tymczasem Donald Trump rozpoczyna dzień.

God Bless the USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2020

13:38 Ciekawa decyzja PKN Orlen.

Zdecydowaliśmy o maksymalnym obniżeniu cen paliw na stacjach @PKN_ORLEN. Jako firma odpowiedzialna zachęcamy wszystkich do pozostania w domach, jednak zdajemy sobie sprawę, że wiele osób w całej Polsce, w tym służby mundurowe i medyczne, muszą zachować teraz najwyższą mobilność🇵🇱 — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) March 16, 2020

13:34 Pierwsze "koronawirusowe" wskaźniki koniunktury/sentymentu wyglądają tak, jak można się było spodziewać.

U.S. MARCH EMPIRE STATE INDEX FALLS BY RECORD 34.4 PTS TO -21.5 pic.twitter.com/tHyUUnwX1g — *Walter Bloomberg (@DeItaOne) March 16, 2020

13:26 Największy dramat przeżywają dziś posiadacze akcji CCC i LPP (jeśli ograniczyć się tylko do WIG20), ale niewiele lepiej radzą sobie spółki z branży finansowej.

13:25 Kto da więcej? Zastanawiał się rano w kmentarzu jeden z analityków. Wygląda na to, że wszystkich przelicytuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy, gotowy zmobiliozować 1 bln USD na pomoc tym państwom, które będa tego potrzebował. Więcej...

13:20 Dino Polska zapytaliśmy o konkrety: dane o sprzedaży w "gorących" dniach. Niestety, spółka odmawia komentarza.

13:18 W WIG20 dziś dwie zielone "plamy" - Dino Polska i JSW. W pierwszym przypadku wyjaśnienie jest proste: Polacy rzucili się w ostatnich dniach do wzmożonych zakupów produktow spożywczych i chemicznych.

12:57 Banki gotowe są na 3 miesiące zawiesić pobór całych rat lub rat kapitałowych na żądanie klientów. Wnioski można składać zdalnie, nieodpłatnie.

Jakie inne propozycje mają banki? Zobacz>>

12:56 Chociaż sklepy spożywcze pozostają otwarte, część z nich wprowadziła zmiany, żeby zwiększyć bezpieczeństwo klientów i pracowników w związku z epidemią koronawirusa. Więcej o tym, jakie procedury i ograniczenia wprowadziły markety i dyskonty, w artykule Bankier.pl.

12:55 To szok, jakiego nie było - nie mają wątpliwości ekonomiści Citigroup, Piotr Kalisz i Cezary Chrapek. Ich zdaniem, konieczna jest szybka i znaczna interwencja po stronie polityki fiskalnej i monetarnej. Więcej o pomysłach na to, co zrobić, aby było lepiej także po wygaśnięciu epidemii.

12:10 Najnowsze wieści z Ministerstwa Zdrowia.

Minister @SzumowskiLukasz w #MZ: Mamy 19 laboratoriów diagnozujących obecność #koronawirus. W tej chwili rozdysponowaliśmy ponad 40 tys. testów. Wykonaliśmy ich ok. 7-8 tys. Efektów poważnych decyzji, które podjęliśmy w ostatnich dniach, będziemy mogli oczekiwać za 7-10 dni. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 16, 2020

12:04 Tymczasem złoto tanieje ponizej 1500 USD za uncję.

12:02 NBP w akcji.

NBP robi repo. 4dni, min 1,5%. Bez Max kwoty.

Dobrze. — Blazej (@BlazejWajszczuk) March 16, 2020

11:57 Paneuropejski indeks STOXX 600 spadał prawie o 8,5 proc. i był najniżej od 2012 roku z powodu obaw inwestorów wywołanych doniesieniami o cięciu stóp procentowych oraz innych działaniach stymulujących podjętych przez Fed i negatywną reakcją na nie graczy z rynków amerykańskich. Więcej...

11:36 Giełda Papierów Wartościowych przeprowadziła w sobotę testową sesję w systemie transakcyjnym UTP, w czasie której przetestowano możliwości zdalnego prowadzenia działalności - podała w poniedziałek GPW. Jak zaznaczono, sesja przebiegła bez zakłóceń.

11:34 Wszystko wskazuje na to, że nowelizacja tegorocznego budżetu będzie niezbędna, ale teraz nie jest to temat pilny, powiedział w poniedziałek w TOK FM prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

10:24 Czy czeka nas gwałtowne osłabienie złotego?

Przemysław Kwiecień z XTB uważa, że niekoniecznie.

"W końcówce poprzedniej dekady polska gospodarka i rynek były dużo bardziej niezbilansowane. Przede wszystkim globalny kapitał miał bardzo dużą ekspozycję na rynki wschodzące, przede wszystkim spekulował na stopie procentowej, także ekspozycja na akcje była wysoka. Dodatkowo Polska notowała wyższy deficyt na rachunku bieżącym. Wreszcie dochodził temat toksycznych opcji. W 2008 roku złoty był bardzo przewartościowany, teraz jest inaczej. Dlatego o ile trajektoria globalnego kryzysu może być podobna i oznacza presję na dalsze osłabienie złotego, skala ruchu powinna być jednak dużo mniejsza" - uważa ekonomista.

10:03 Informacje z Enter Air:

"Aktualnie Grupa, zgodnie z poleceniem Władz RP, prowadzi operacje przywożenia turystów polskich z zagranicy. Wykonujemy też normalne operacje zakontraktowane przez zagranicznych kontrahentów. Pomimo działania w trybie sztabu kryzysowego, operacje odbywają się bez zakłóceń. Zarząd Spółki współpracuje z bankami i innymi instytucjami finansowymi w celu zapewnienia odpowiedniego zapasu środków na czas kryzysu. Wykonywane rejsy są na bieżąco przedpłacane zgodnie z kontraktami"

9:55 PAP informuje, ze Trigon DM w raporcie z 16 marca zawiesił wydawanie rekomendacji dla LPP, CCC, VRG, Wittchen, Wieltonu i Rainbow Tours, w związku z "bardzo negatywnym i trudnym do oszacowania wpływem ogłoszenia stanu epidemicznego w Polsce na działalność i przyszłość spółek".

9:54 Informacji nt. CCC ciąg dalszy.

CCC zamyka czasowo w Polsce wszystkie salony, również poza galeriami; widzi wzrosty e-commercehttps://t.co/qYHKJjk5GB — PAP Biznes (@PAPBiznes) March 16, 2020

9:51 W WIG20 najbardziej przecenioną spółką znów jest CCC. O powodach piszemy tutaj>>

9:50 WIG20 spada już o 7,5 proc., mWIG40 i sWIG80 tracą po około 5 proc.

9:49 Jeśli z powodu epidemii dojdzie do takiego spadku amerykańskiego rynku akcji jak podczas kryzysu finansowego, waluty gospodarek wschodzących (oprócz tureckiej liry) mogą osłabnąć jeszcze nawet o 30 proc., wynika z analizy Bloomberga.

9:34 Kontrakty na S&P500 spadają o ponad 5 proc.

9:06 WIG20 spadł na otwarciu o 3 proc., w kolejnych minutach pogłębił spadek.

9:05 W Polsce odnotowano do tej pory 150 przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych testami, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od wczorajszego wieczora bilans wzrósł o 25 osób.

8:22 Wzrosty w końcówce piątkowej sesji na Wall Street i niedzielna decyzja o cięciu stóp przez Fed nie poprawiły nastrojów na rynkach akcji Azji-Pacyfiku. Więcej...

8:20 Zdaniem Credite Agricole, dynamika PKB w Polsce wyhamuje w 2020 r. do 1,2 proc. (do tej pory CA zakładał dynamikę na poziomie 2,7 proc.), a w 2021 r. wzrost gospodarczy będzie ponad dwukrotnie wyższy (2,7 proc.). Inflacja wyniesie w tym roku 3,4 proc., a w 2021 r. 1,9 proc.

Jakub Borowski, główny ekonomista CA, spodziewa się obniżki stóp procentowych przez RPP o 50 pkt. baz.

8:17 Analitycy BNP Paribas: Można powiedzieć, że rynek dostał to co chciał. Obniżki były od pewnego czasu wyceniane przez inwestorów, a FED sprostał oczekiwaniom jeszcze przed środowym posiedzeniem. Decyzja nie spotkała się jednak z optymizmem uczestników rynków kasowych, gdyż może świadczyć o głębokich obawach o stan światowej gospodarki. Japoński Nikkei225 zakończył dzień z prawie 2,5% stratą, a kontrakty terminowe na Europejskie indeksy bazowe są kwotowane z kilku procentowymi stratami. W takim otoczeniu przewidujemy negatywne otwarcie sesji w Warszawie.

8:11 Ropa WTI tanieje o 3 proc., złoto drożeje natomiast o 0,3 proc.

8:07 Bank Morgan Stanley uważa, że rynki doszły do dna. Rekomenduje podjęcie ryzyka i pozbycie się dolarów.

Morgan Stanley says markets are in their bottoming phase https://t.co/jqpblfzxBV — Bloomberg Markets (@markets) March 16, 2020

7:53 Szumowski: musimy się przygotować na to, że w tym tygodniu będziemy mieli czterocyfrowy wynik liczby osób zakażonych koronawirusem (PAP).

7:49 Maxipizza, notowany na GPW właściciel sieci restauracji, poinformował o 20-50 proc. spadku przychodów w pierwszych dniach po wstrzymaniu obsługi klientów w lokalach. Więcej...

7:41 Bank Japonii zapowiedział podwojenie z 56 mld USD zakupów ETF-ów z rynku akcji, który od ostatniego szczytu spadł już o 25 proc. Dziś Nikkei225 spadł o około 2,5 proc.

7:39 Przemysław Kwiecień z XTB przedstawił ciekawy wykres, pokazujących QE w wykonaniu Fedu.

Fed obecnie wyciąga drukarki na dużo wcześniejszym etapie niż w 2008 a i wtedy nie był to jeszcze koniec bessy#qe pic.twitter.com/Pdl1hASScE — Przemysław Kwiecień (@PrzemekSNR) March 16, 2020

7:37 Rzut oka na rynek walutowy, po decyzji Fedu i zapowiedzi prezesa NBP o wniosku o obniżkę stóp. Kurs EUR/USD waha się, rośnie natomiast kurs EUR/PLN.

7:36 Epidemia koronawirusa zaszkodziła drugiej gospodarce świata dużo mocniej niż oczekiwali ekonomiści, wynika z opublikowanych danych makro. Więcej...

7:34 Jerome Powell twierdzi, że nie jest prawdopodobne, aby bank centralny USA zastosował ujemne stopy procentowe w kolejnym etapie pomocy gospodarce słabnącej z powodu epidemii koronawirusa. Więcej...

7:33 Ograniczenie handlu zaboli detalistów. Jednak w branży odzieżowej to czwarty kwartał robi wynik - przypominają analitycy. Więcej...

7:29 10 rzeczy, które warto wiedzieć przed rozpoczęciem handlu na rynkach.

To musisz wiedzieć dziś rano 16 III 2020 https://t.co/eMSAMtv9Sj — Kamil Zatoński (@pulsinwestora) March 16, 2020

6:05 Fed i pięć innych banków centralnych obniżyły w niedzielę stopy procentowe. Inwestorzy zareagowali na to negatywnie, nawet pomimo zapowiedzi wznowienia przez bank centralny USA potężnego ilościowego luzowania polityki monetarnej.

Kontrakty na indeksy amerykańskich rynków akcji spadały o 5 proc., czyli o maksymalny dopuszczalny limit. Kontrakt na średnią przemysłową Dow Jones tracił ponad 1000 pkt.

Negatywna reakcja rynku na cięcie stóp przez Fed zdarzyła się po raz drugi. Poprzednie cięcie stóp, do którego doszło zaledwie kilka dni temu, również wystraszyło inwestorów.

- Fed znów wypalił ze swojej monetarnej bazooki – powiedział Peter Boockvar, szef inwestycji w Bleakley Advisory Group. – Oby to zadziałało, bo nie wiem, co im zostało. Żaden deszcz pieniędzy spadających z nieba nie wyleczy z tego wirusa. Tylko czas i medycyna mogą to zrobić – dodał.

Dow Jones, S&P500 i Nasdaq straciły w ubiegłym tygodniu ponad 8 proc. wartości i znalazły się w rynku niedźwiedzia, czyli traciły ponad 20 proc. od ostatniego maksimum. Na rynkach rośnie przekonanie, że epidemia koronawirusa spowoduje recesję.

- Gwałtowne rozprzestrzenianie się COVID-19 na całym świecie zwiększa niepewność inwestorów i wstrząsa globalnymi rynkami finansowymi – wskazują stratedzy MRB Partners ostrzegając, że w ich ocenie sytuacja jeszcze pogorszy się zanim dojdzie do poprawy. – Patrząc w przyszłość, liczba zarażeń prawdopodobnie wzroście w najbliższym czasie – dodał.

JC O’Hara z MKM Partners uważa jednak, że rynki są już blisko osiągnięcia dna w związku z dalszym pogorszeniem nastrojów i technicznymi sygnałami „sugerującymi bliskość szczytu wyprzedaży”.

Markets in panic mode as Fed returns to 2008 w/unexpected cut by 1ppt & more QE. On Wall St, futures fell 5% on Sun night & triggered a halt in trading. US 10y yields crashes by 27bps to 0.69%. Fed acted before its scheduled meeting on Tue/Wed. https://t.co/I8z3E2ud4x via @welt pic.twitter.com/cVEIaqYvaz — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 16, 2020

