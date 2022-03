Spadki na rynkach Azji, stabilizacja ceny ropy (RELACJA)

8:32 Zmienność na rynkach powinna dodatkowo wzrosnąć z uwagi na liczne wydarzenia. W kalendarium makroekonomicznym mamy publikację wstępnych wskaźników PMI dla usług i przemysłu za marzec. Drugim istotnym wydarzeniem będzie nadzwyczajny szczyt NATO w Brukseli. Wydaje się, że rynek podczas wczorajszej sesji wycenił scenariusz zaostrzenia sankcji – jednak w przypadku braku rozszerzenia ograniczeń na rosyjską gospodarkę oraz tamtejszych oficjeli, można zakładać odreagowanie m.in. na ropie naftowej oraz wzrost apetytu na aktywa udziałowe - komentują przed sesją analitycy BM BNP Paribas.

7:50 Złoto nadal drożeje, w czwartek rano po 1940 USD na rynku spot.

6:50 Największe japońskie rafinerie rezygnują z rosyjskiej ropy

6:20 Regionalny indeks MSCI rynków akcji w Azji (oprócz Japonii) spada o 0,3 proc. Zmiany głównych indeksów największych giełd:

6:15 ZUS będzie wypłacał środki z programu Rodzina 500 plus uchodźcom z Ukrainy. Specjalny wniosek o 500 plus w języku ukraińskim mogą składać elektronicznie od soboty.

6:00 Ropa tanieje w czwartek rano. WTI o 0,9 proc. do 113,88 USD, a Brent o 0,5 proc. do 120,97 USD.

5:50 Hakerzy Anonymous twierdzą, że włamali się do banku centralnego Rosji

Anonymous hacks Russia's Central Bank and more than 35,000 files will be exposed in 48 hours. pic.twitter.com/0VUhqVmo89