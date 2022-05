Prowadzisz firmę? Nie przegap tych informacji

Przeciw nadużyciom:

Po wprowadzeniu nowego systemu rejestracji wzoru użytkowego podmiot mający roszczenia do niego będzie musiał załączyć do pozwu sprawozdanie ze stanu techniki. Według MRiT pozwoli to wykluczyć próby nadużyć polegających na niesłusznym dochodzeniu prawa, które nie cechuje się nowością.

Adobe Stock