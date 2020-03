Dzień po krachu na rynkach (RELACJA)

Wall Street zakończyła sesję mocnym spadkiem, ale we wtorek rano rynki azjatyckie odbiły, rośnie też cena ropy. Na pierwszy plan wraca temat koronawirusa. Zapraszamy do śledzenia relacji.

11:43 Prezes Zbigniew Jagiełło kupował w poniedziałek akcje PKO BP korzystając z ich znaczącej przeceny.

11:40 Rzut oka na tabelę spółek.

W WIG20 najmocniej rośnie KGHM, wyróżniają się też Alior, Dino i Tauron. Na przeciwnym biegunie Cyfrowy Polsat, mBank i Play.

Na szerokim rynku wyróżniają sie Mercator i Cormay.

WIG20 rośnie.

11:38 Komunikaty jakie pojawiają się pomiędzy Arabią Saudyjską a Rosją nie zachęcają do optymizmu. Strony planują zwiększenie wydobycia i w przypadku takiego rozwoju wydarzeń trzeba się liczyć z możliwością spadków notowań ropy w okolice 20 USD za baryłkę, co niosłoby za sobą druzgocące skutki dla wszystkich producentów. Z tego powodu rozsądne wydają się oczekiwania, że strony powstrzymają się od wojny cenowej i ponownie usiądą do rozmów, co powinno dawać przestrzeń do powrotu w okolice 40 USD - pisze w komentarzu Rafał Sadoch z mBanku.

11:37 Węgierskie tanie linie lotnicze Wizz Air zawieszają wszystkie loty do Włoch i Izraela, poinformowała we wtorek spółka agencję MTI.

10:17 Koncern Saudi Aramco zapowiedział zwiększenie produckji do 12,3 mln baryłek dziennie. Obecnie o 9,7 mln baryłek.

🚨BREAKING 🚨 Saudi Aramco to supply 12.3 million barrels a day in April, that's up from 9.7m b/d in March, and 300k b/d **above** the company's maximum sustainable capacity, so clearly Riyadh is tapping inventories for shock-and-awe strategy. Huge, huge escalation | #OOTT — Javier Blas (@JavierBlas) March 10, 2020

9:56 Prezydent Donald Trump zapowiedział podjęcie zdecydowanych działań mających wesprzeć gospodarkę osłabianej przez epidemię koronawirusa. Zasugerował możliwość obniżki opodatkowania wynagrodzeń, donosi The Telegraph.

9:04 WIG20 zaczyna sesję od nieśmiałej zwyżki, w górę idzie też większość indeksów w Europie.

9:02 Eurodolar notuje lekki ruch korekcyjny. PLN kwotowany jest następująco: 4,3068 PLN za euro, 3,7879 PLN względem dolara amerykańskiego, 4,0475 PLN wobec franka szwajcarskiego oraz 4,9382 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 1,391% w przypadku obligacji 10-letnich. Więcej...

8:39 Na godz. 10:15 zwołano konferencję prasową z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego, minista zdrowia Łukasza Szumowskiego, ninistra edukacji oraz ministra nauki Jaroslawa Gowina. Spekuluje się, że może zostać podjęta decyzja o zamknieciu szkół i uczelni. Na taki krok zdecydował się już Warszawski Uniwersytet Medyczny, gdzie zajęcia odwołano aż do 15 maja.

8:37 Najnowsze statystyki, dotyczące koronawirusa.

Update z 9. marca:

=> Włochy wychodzą poza skalę, szpitale zaczynają prowadzić selekcję pacjentów - jak w czasie wojny;

=> Korea dalej wygasza epidemię

=> Francja i Niemcy mają szansę pójść ścieżką niższą niż Włochy - nadchodzące 2-3 dni będą kluczowe pic.twitter.com/76BVYu274V — Ignacy Morawski (@iggnacy) March 10, 2020

8:30 Analitycy BNP Paribas przed sesją: Prezydent Trump zapowiedział wczoraj podjęcie „znaczących” kroków w kierunku wsparcia amerykańskiej gospodarki w obliczu negatywnego wpływu epidemii koronawirusa i w dniu dzisiejszym omówi potencjalną obniżkę podatku od wynagrodzeń z Kongresem. Sentyment na rynkach wspiera od rana również informacja o tym, że do prowincji Wuhan z wizytą udał się Prezydent XI Jinping, a w Państwie Środka notuje się mocne spowolnienie nowych zakażeń. Kontrakty na S&P500 notują ponad 3% wzrosty, a japoński Nikkei po negatywnym otwarciu zakończył dzień na prawie 1% „plusie”. W takim otoczeniu spodziewamy się, że krajowy rynek może otworzyć się na dodatnich poziomach.

8:06 Jeśli kurs franka uznać za barometr nastrojów na rynku, to o poranku się poprawiają.

7:56 Załamanie cen ropy może oznaczać wiele problemów w globalnej gospodarce, jednak inwestorzy z warszawskiej giełdy powinni powstrzymać się przed pochopnymi reakcjami. Więcej...

7:54 Struktura prowadzonego biznesu spowodowała, że polskie spółki rafineryjne nieco inaczej niż wiele zagranicznych zareagowały na wydarzenia z rynku ropy naftowej. Więcej...

7:50 10 rzeczy, które warto wiedzieć przed rozpoczęciem handlu na rynkach. Więcej...

7.30 Indeksy azjatyckich rynków akcji rosną we wtorek, ale słabo w porównaniu ze skalą spadków dzień wcześniej. Inwestorzy czerpią optymizm z wzrostu rentowności obligacji USA, drożejącej ropy i wiary w skoordynowaną pomoc rządów i banków centralnych. Więcej...

US 10y yields jump 12bps to 0.66% as risk rout eases a bid on stimulus hopes. pic.twitter.com/LNdnIhuucr — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 10, 2020

6.20 (wtorek) Na rynku ropy mamy "odbicie zdechłego kota". Ropa mocno drożeje, ale głównie dlatego, że dużo mocniej staniała dzień wcześniej. - Wzrost cen ropy prawdopodobnie będzie krótkotrwały bo argumenty po stronie podaży jak i popytu pozostają niedźwiedzie – uważa Edward Moya, analityk OANDA.

c3b39424-8c30-11e9-bc42-526af7764f64

