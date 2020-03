Krach cen ropy na azjatyckich rynkach

Cena ropy spadła w poniedziałek rano o ok. 30 proc. na azjatyckich rynkach. Analitycy uważają, że to początek wojny cenowej. W odwrocie są rynki akcji, a żniwo zbiera koronawirusa. Ekonomiści tną prognozy, inwestorzy szukają bezpiecznych przystani.

9;35 Ed Morse, szef analizy rynku surowców w Citigroup uważa, że wyjątkowe jednoczesne wystąpienie szoków podażowego i popytowego może spowodować spadek ceny ropy do 20 USD. Więcej...

9:09 Co o epidemii koronawirusa sądzą ekonomiści SpotData?

9:06 WIG20 zaczyna sesję od spadku o ponad 6 proc. , FTSE250 spada o niemal 6 proc., a DAX tanieje o 8 proc.

9:03 Szybko to idzie. Ekonomiści mBanku obniżyli właśnie prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2020 r. z 2,8 do 1,6 proc. Nowa prognoza inflacji to 3,2 proc.

Powód?

"COVID-19 + recesja w strefie euro + recesja w USA to o jeden szok za daleko dla polskiej gospodarki." - napisali eksperci mBanku.

9.00 No to zaczynamy sesję na GPW.

8:57 Historia zatacza koło. Tomasz Hońdo z Quercusa zwraca uwagę, że indeks strachu jest najwyżej od upadku Lehman Brothers.

VIX a.k.a. Fear Index has jumped highest since the aftermath of Lehman Brothers collapse. pic.twitter.com/ew88STRU0l — Tomasz Hońdo (@HondoTomasz) March 9, 2020

8:54 Skutki krachu cen ropy? Ekonomiści PKO BP: Utrzymanie się spadku cen ropy oznaczać będzie m.in. wzrost napięć na amerykańskim rynku długu korporacyjnego oraz większą (krótkoterminową) presję na poluzowanie polityki pieniężnej przez banki centralne. Z drugiej strony spadek cen ropy oznacza także pozytywny impuls dla konsumentów w USA. Dla krajów - importerów ropy - takich jak Polska spadek cen ropy oznacza spadek inflacji i wzrost realnej dynamiki PKB.

8:53 Joachim Fels, główny doradca gospodarczy PIMCO uważa, że jest „wyraźna możliwość” technicznej recesji gospodarek USA i Europy w pierwszym półroczu spowodowanej przez epidemię koronawirusa.

8:47 Na rynku walutowym też zrobiło się nerwowo, ale kurs euro i franka do złotego nieco cofnęły się z poziomów, notowanych na niepłynnym rynku.

8:46 Kontrakt na DAX spada o 8,5%. Zapowiada się więc fatalne otwarcie na rynkach akcji.

7:57 Paweł Jan Majewski, prezes Grupy Lotos, w rozmowie z PAP do sytuacji na rynku ropy nie zdążył się odnieść, ale pytany o to, w czym mógłby specjalizować się Lotos po fuzji z PKN Orlen odpowiedział, że "naturalnym" kierunkiem są dalsze inwestycje w rozwój paliw alternatywnych. "To już się dzieje, a dzięki dodatkowemu wsparciu, tych inicjatyw może być o wiele więcej" - ocenił.

W piątek kurs Lotosu spadł o 6,76 proc. Jak zareaguje dziś? Do rozpoczęcia sesji pozostała godzina.

7:56 Arabia Saudyjska zapowiedziała, że od przyszłego miesiąca zwiększy wydobycie ropy powyżej 10 mln baryłek dziennie. Wcześniej zaoferowała bezprecedensowe obniżki cen w Azji, Europie i USA. Więcej...

7:35 W związku z oczekiwaną wojną cenową między Arabią Saudyjską i Rosją, a także spadkiem popytu na ropę, Goldman Sachs obniżył prognozę jej ceny w drugim i trzecim kwartale, donosi Reuters.

7:25 Kontrakt na S&P500 spadał o 5 proc., czyli maksymalny dopuszczalny limit pod wpływem doniesień o największym od prawie 30 lat spadku cen ropy, informuje Reuters.

7:24 Krach na rynku ropy nie jest oczywiście bez znaczenia dla Polski, komentuje Jakub Borowski, ekonomista Credite Agricole.

- Wojna cenowa na rynku ropy naftowej - jeśli się utrzyma - pozwala nakreślić nowe scenariusze dla stóp procentowych na świecie i w Polsce. To już drugi (po COVID-19) silny globalny wstrząs antyinflacyjny w tym roku - uważa Jakub Borowski.

7:23 Cena ropy jest daleko niższa niż poziom, który pozwala krajom, uzależnionym od eksportu tego surowca, na zrównoważenie budżetu. Na wartości traci więc m.in. rubel, a na giełdach wielu emerging markets (Indonezja, Filipiny) karty rozdają niedźwiedzie.





7:19 Ucieczkę w kierunku bezpiecznych aktywów najlepiej odzwierciedlają notowania amerykańskich obligacji - cała krzywa rentowności po raz pierwszy znalazła się poniżej 1 proc.

For The First Time In History, The Entire U.S. Treasury Curve Is Below 1%. pic.twitter.com/Rk3KrAqJKS — Ben Rickert (@Ben__Rickert) March 9, 2020

7:16 Jest to drugi największy w historii spadek cen ropy Brent, a także pierwszy przekraczający o 20 proc. od stycznia 1991 r., kiedy rozpoczęła się wojna o Kuwejt.

6:22 Arabia Saudyjska radykalnie obniżyła ceny ropy podczas weekendu po tym jak nie doszło do porozumienia między OPEC i Rosją w sprawie zmniejszenia o dodatkowe 1,5 mln baryłek dziennie wydobycia w celu stabilizacji cen na rynku.

- Załamanie sojuszu OPEC plus jest wielkim szokiem dla rynku ropy i pojawia się on w szczególnym momencie, kiedy nie mamy pojęcia co nas czeka – powiedział Vandana Hari z firmy analitycznej Vanda Insights.

Państwa OPEC prawdopodobnie zwiększą teraz podaż aby zdobyć jak największy udział w rynku, a stanie się to w sytuacji kiedy globalne wydobycie znacznie przekracza popyt, zwraca uwagę Martjin Rats, analityk Morgan Stanley.

- Biorąc pod uwagę, że państwa OPEC nie mają obecnie powodów do ograniczania wydobycia, na rynku ropy będzie znaczna nadpodaż – powiedział.

Ropa Brent z wiodących kontraktów tanieje obecnie o 28 proc. do 32,57 USD. Baryłka ropy WTI tanieje o 30,8 proc. do 28,54 USD.