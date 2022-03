Na giełdach w Chinach spadki, ropa tanieje (RELACJA)

Zapraszamy do śledzenia naszej relacji z wydarzeń dotyczących wojny w Ukrainie, sytuacji geopolitycznej oraz reakcji rynków na te doniesienia.

7:58 Zarząd Agory wnioskuje do walnego zgromadzenia, by nie wypłacać dywidendy za 2021 r., a jeden z powodów to niepewność skutków wybuchu wojny dla polskiej gospodarki.